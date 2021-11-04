7 Kasım'a kadar çok ucuza satılacak! A101'den arabası olanlara müjde! Yeni kampanya duyuruldu!
A101 bu kez otomobili olanlara müjdeyi duyurdu. 7 Kasım'a kadar size en yakın A101 mağazalarından birine giderek seçili oto-bakım aksesuarlarında yüzde 16'ya varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Her hafta farklı ürünlerde süper indirimler yapan A101 bu defa arabası olanarı sevindiriyor. Araç sahipleri için A101 tarafından indirim kampanyası başlatıldı. İşte kampanyanın detayları...
04.11.2021 08:45
- Son Güncelleme: 04.11.2021 08:45
A101'den arabası olanlara müjdeli haber geldi. Herkes 7 Kasım'a kadar A101 mağazalarına giderek seçili oto-bakım aksesuarlarını çok ucuza alabilecek. A101 bu hafta için seçili oto-bakım aksesuarlarında yüzde 16'ya varan indirim yaptığını duyurdu. Araç sahipleri için başlatılan kampanya kapsamında seçili oto-bakım aksesuarlarını 1 – 7 Kasım tarihleri arasında yüzde 16'ya varan indirimle kargolayabilirsiniz. İşte kampanya dahilindeki o ürünler...