7 Kasım'a kadar çok ucuza satılacak! A101'den arabası olanlara müjde! Yeni kampanya duyuruldu!

A101'den arabası olanlara müjdeli haber geldi. Herkes 7 Kasım'a kadar A101 mağazalarına giderek seçili oto-bakım aksesuarlarını çok ucuza alabilecek. A101 bu hafta için seçili oto-bakım aksesuarlarında yüzde 16'ya varan indirim yaptığını duyurdu. Araç sahipleri için başlatılan kampanya kapsamında seçili oto-bakım aksesuarlarını 1 – 7 Kasım tarihleri arasında yüzde 16'ya varan indirimle kargolayabilirsiniz. İşte kampanya dahilindeki o ürünler...