Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili flaş adım! %60 - %70 oranında... Taşıt kredisine faiz indirimi geliyor: Halkbank, Akbank, Ziraat...

Araba piyasasında hareketlilik başladı. Araç sahibi olmak isteyenler uygun taşıt kredilerini araştırmaya devam ediyor. Konuyla alakalı BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben önemli bir açıklamada bulundu. Taşıt kredilerinde yeni düzenlemeye geçileceğini duyuran Akben, kişilerin daha avantajlı oranlarla yararlanmasını kolaylaştıracak açıklamalarda bulundu. "Otomotiv kredilerinde 120 bin, 300 bin, 750 bin gibi dilimler var. O dilimlerde bir güncelleme yapacağız. İlk dilim 120 bin. Bunun yüzde 70'ine kredi alabiliyorlar. Bu dilimi artıracağız" dedi. Bu gelişmelerle birlikte bankaların taşıt kredisi faiz oranlarında indirim olup olmayacağı merak edildi. Araba sahibi olmak isteyenler merakla taşıt kredisi faiz oranlarında güncelleme beklerken, "Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında indirim olacak mı?" sorusu da gündeme geldi. İşte Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt kredileri güncel faiz oranları ve araba piyasalarında son durum!