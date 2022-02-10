Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili flaş adım! %60 - %70 oranında... Taşıt kredisine faiz indirimi geliyor: Halkbank, Akbank, Ziraat...
Güncel araba fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bu gelişmelerle birlikte hem sıfır arabada hem de ikinci el arabada indirim beklentisi oluştu. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben taşıt kredileri ile alakalı önemli bir açıklamaya imza attı. Buna göre taşıt kredilerinde kişilerin daha avantajlı oranlarla yararlanması sağlanacak. Öte yandan bankaların taşıt kredisi faiz oranlarında indirim olup olmayacağı merak edildi. Peki, Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında indirim olacak mı? Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank güncel taşıt kredileri faiz oranları ne kadar oldu? İşte merak edilenler...
Araba piyasasında hareketlilik başladı. Araç sahibi olmak isteyenler uygun taşıt kredilerini araştırmaya devam ediyor. Konuyla alakalı BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben önemli bir açıklamada bulundu. Taşıt kredilerinde yeni düzenlemeye geçileceğini duyuran Akben, kişilerin daha avantajlı oranlarla yararlanmasını kolaylaştıracak açıklamalarda bulundu. "Otomotiv kredilerinde 120 bin, 300 bin, 750 bin gibi dilimler var. O dilimlerde bir güncelleme yapacağız. İlk dilim 120 bin. Bunun yüzde 70'ine kredi alabiliyorlar. Bu dilimi artıracağız" dedi. Bu gelişmelerle birlikte bankaların taşıt kredisi faiz oranlarında indirim olup olmayacağı merak edildi. Araba sahibi olmak isteyenler merakla taşıt kredisi faiz oranlarında güncelleme beklerken, "Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında indirim olacak mı?" sorusu da gündeme geldi. İşte Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt kredileri güncel faiz oranları ve araba piyasalarında son durum!
Geçtiğimiz yıl Eylül ayından beri devam eden düşüş süreci böylece yeni yıla da taşınmış oldu. Sadece otomobil satışları yüzde 17,9 oranında düşüş yaşayıp 29 bin 20 adede geriledi. Hafif ticari pazarındaki artış ise devam ediyor. Bu bağlamda yüzde 8,9 oranında artan hafif ticari pazarında 9 bin 111 adetlik satış gerçekleşti. 2020'de 6 milyon 477 bin adet olan ikinci el pazarı ise 2021'i yüzde 7,1 düşüşle 6 milyon 15 bin adetle kapattı.