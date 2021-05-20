Doları olan oraya hücum etti! 1,5 yılda ikiye katladı! Yüksek faiz fırsatı...

Son dakika haberine göre finansal piyasalarda risk priminin 600'lü seviyeleri gördüğü son 1,5 yıllık dönemde para farklı enstrümanlara kaydı. Risk primi yüksekken düşen eurobond fiyatlarını yatırımcılar fırsata çevirdi. Gerçek kişilerin geçtiğimiz sene başında eurobond stoku 1,9 milyar dolarken, bu dönemde 3,5 milyar dolar seviyesine kadar yükseldi. İşte detaylar...

20.05.2021 09:08 - Son Güncelleme: 20.05.2021 09:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





