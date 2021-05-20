Doları olan oraya hücum etti! 1,5 yılda ikiye katladı! Yüksek faiz fırsatı...
Son dakika haberine göre finansal piyasalarda risk priminin 600'lü seviyeleri gördüğü son 1,5 yıllık dönemde para farklı enstrümanlara kaydı. Risk primi yüksekken düşen eurobond fiyatlarını yatırımcılar fırsata çevirdi. Gerçek kişilerin geçtiğimiz sene başında eurobond stoku 1,9 milyar dolarken, bu dönemde 3,5 milyar dolar seviyesine kadar yükseldi. İşte detaylar...
20.05.2021 09:08
- Son Güncelleme: 20.05.2021 09:12
Birikimini dolarda tutanların düşük faiz nedeniyle döviz mevduatı yerine daha yüksek faiz veren ve risk priminin yükselmesiyle fiyatı düşen eurobond'lara yöneldiği anlaşıyor.
Milliyet'in haberine göre Türkiye'deki gerçek kişilerin eurobond hesapları geçen yıldan bu yana yüzde 81 arttı. Tüzel kişilerin eurobond stoku ise yüzde 30 yükseldi.
İşte riskler ve fırsatlar
1 - Eurobond almanın en önemli riski, ülke risk primi CDS. CDS oranlarının yükselmesi eurobond fiyatlarının gerilemesine neden oluyor. Türkiye'nin risk priminin aşırı yükseldiği dönemlerde eurobond fiyatları aşırı ucuzlamakta.
Eurobond'lar bir alternatif oluşturmakla birlikte yakından takip edilmeyi gerektiriyor. Düzenli takip etmeyenler açısından ise avantaj teşkil etmeyebileceğini hatırlatmakta yarar var.
2 - ABD'de faizler arttıkça para, risk primi yüksek ülkelerden güvenli limanlara kayıyor. Bu nedenle önemli ikinci faktör olarak gelişmiş ülkelerdeki olası faiz artışları dikkat çekiyor.