Sıfır otomobillerde DEV kampanyalar! Boynuz kulağı geçti! 2. elden daha ucuz! %0 faiz oranı, 7 bin TL indirim! Ford, Renault, Dacia...

SEAT 2022 GÜNCEL SERVİS KAMPANYA DETAYLARI

5 yaş ve üzeri Seat Ibiza model aracınızın bakımını 1.650 TL fiyata yaptırabilirsiniz. Diğer Seat modellerinde ise yağ filtresi, polen filtresi, karter tapası, hava filtresi değişimlerini içeren periyodik bakım işlemlerinde yüzde 30'a varan; işçilik ve motor yağında ise yüzde 20'ye varan kampanya indirimlerinden yararlanabilirsiniz.

5 yaş ve üzeri Leon modellerinin ise periyodik bakımını ise 1850 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırabilirsiniz.

Kampanyaya katılan Yetkili Servislerde, ZUBİZU üyesi 2 yaş üstü araç sahiplerine özel, servis işlemlerinde yüzde 20 indirim uygulanıyor.

2 yaş üzeri bir SEAT araç modeline sahipseniz ZUBİZU mobil uygulamasını kullanarak lastik alımlarında %16'ya varan indirimlerden yararlanabilirsiniz.