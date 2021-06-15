Sıfır otomobilde muhteşem Haziran kampanyası: 2021 model araçlarda tam 58.000 TL indirim! İşte model model tüm liste...
Renault 2021 model sıfır Clio modeline Haziran ayına özel 58.000 TL indirim müjdesini verdi. Yapılan indirimle birlikte ay başında açıklanan güncel fiyat listesinde 289.000 TL'den satışa çıkarılan Clio, yeni indirim ile fiyatı 231.600 TL'ye kadar düştü. 169 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan 2021 Renault Clio, 60 bin TL'ye kadar 12 ay vade ve sıfır faiz kampanyası ile de 30.06.2021 tarihine kadar satılmaya devam edecek. İşte 2021 Model Renault Clio güncel fiyat listesi...
Sıfır araç alacaklara Haziran kampanyası müjdesi! Renault 2021 model Clio modeline tam 58.000 TL indirim yaptı. Ay başında duyurulan güncel fiyat listesinde 289.000 TL'den satışa çıkarılan Clio, yeni indiirm ile fiyatı 231.600 TL'ye kadar indirildi. 2021 Renault Clio, 60 bin TL'ye kadar 12 ay vade ve sıfır faiz kampanyası ile de Haziran sonuna kadar satılmaya devam edecek. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 30.06.2021'e tarihine kadar geçerli olacak. İşte 2021 Model Renault Clio güncel fiyat listesi...
RENAULT CLİO SIFIR FAİZ 12 AY VADE İLE 60 BİN TL FİNANSMAN DESTEĞİ!
Renault 2021 model Yeni Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg paketinde geçerli olmak üzere 60.000 TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı ile finansman desteği sağlayacağını açıkladı. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 30.06.2021'e tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olacak.