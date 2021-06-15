Sıfır otomobilde muhteşem Haziran kampanyası: 2021 model araçlarda tam 58.000 TL indirim! İşte model model tüm liste...

Sıfır araç alacaklara Haziran kampanyası müjdesi! Renault 2021 model Clio modeline tam 58.000 TL indirim yaptı. Ay başında duyurulan güncel fiyat listesinde 289.000 TL'den satışa çıkarılan Clio, yeni indiirm ile fiyatı 231.600 TL'ye kadar indirildi. 2021 Renault Clio, 60 bin TL'ye kadar 12 ay vade ve sıfır faiz kampanyası ile de Haziran sonuna kadar satılmaya devam edecek. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 30.06.2021'e tarihine kadar geçerli olacak. İşte 2021 Model Renault Clio güncel fiyat listesi...