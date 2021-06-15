750 TL, 1000 TL, 1500 TL, 1.600 TL ek gelir müjdesi! ATM'den her saat çekebilirsiniz! İNG, TEB, Ziraat, Garanti...

Bankalar tarafından emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan biri de emekli promosyon ödemeleri oldu. 2021 yılında maaşlarını belirlenen bankalar üzerinden alan emekliler, aldıkları maaşa göre promosyon ödemesi alabiliyor. Bu promosyon ödemelerinden hemen hemen tüm emekliler faydalanarak ekstra ek kazanç elde edebiliyorlar. Bankalardan alınan bu ödemeler, emekli maaşlarının 3 yılı boyunca tek bir bankadan alınması koşulu ile sağlanıyor. Emeklilere sağlanan bu promosyon ödemelerinde 2021 yılı tutarları ise kampanyalı ödeniyor.