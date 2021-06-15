750 TL, 1000 TL, 1500 TL, 1.600 TL ek gelir müjdesi! ATM'den her saat çekebilirsiniz! İNG, TEB, Ziraat, Garanti...

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklamalar peş peşe geldi. 2021 yılında emekli promosyon ödemeleri arttı. Bu promosyon kampanyalarında hemen hemen tüm emekliler faydalanarak ekstra ek kazanç sağlıyorlar. Emekliye promosyon ödemelerinde tanımlayıcı etmen ücret skalasıdır. TEB, Garanti, İş Bankası ve Akbank'tan resmi olarak emekli promosyonu açıklamaları duyurulmuştur. Peki, Emekli ne kadar promosyon alacak? İşte emekliye en yüksek promosyon ödemesi yapan bankaların listesi!
Bankalar tarafından emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan biri de emekli promosyon ödemeleri oldu. 2021 yılında maaşlarını belirlenen bankalar üzerinden alan emekliler, aldıkları maaşa göre promosyon ödemesi alabiliyor. Bu promosyon ödemelerinden hemen hemen tüm emekliler faydalanarak ekstra ek kazanç elde edebiliyorlar. Bankalardan alınan bu ödemeler, emekli maaşlarının 3 yılı boyunca tek bir bankadan alınması koşulu ile sağlanıyor. Emeklilere sağlanan bu promosyon ödemelerinde 2021 yılı tutarları ise kampanyalı ödeniyor.
GARANTİ BANKASI EMEKLİLERE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR 2021?
Emeklilere maaş promosyonu yanı sıra özel ihtiyaç kredisi desteği de sunan Garanti Bankası emeklilere özel ihtiyaç kredisi paketinde faiz oranını yüzde 1.24 olarak uyguluyor. Garanti Bankası emekli maaş promosyonu Aralık ayı 2020 rakamı ise;