Sıfır otomobil alacaklar dikkat! BDDK taksit sayılarını değiştirdi! İşte en güncel sıfır otomobil fiyatları! Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Volkswagen, Renault…

300 bin TL üzerinde olup 750 bin TL üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 36 aydan 24 aya indirildi. 750 bin lira ile bir buçuk milyon lira arasındaki araçlar için ise en fazla yüzde 20'si kadar kredi verilecek. Değeri 1 buçuk milyon Lira'nın üstündeki araçlar için kredi verilmeyecek.