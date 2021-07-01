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Sıfır otomobil alacaklar dikkat! BDDK taksit sayılarını değiştirdi! İşte en güncel sıfır otomobil fiyatları! Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Volkswagen, Renault…

Araç sahini olmak isteyenler sıfır otomobil kampanyalarını araştırırken BDDK'dan gelen sonra dakika düzenlemesinde taksit sayıları değişti. Buna göre, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı altmış aydan kırk sekiz aya indirildi. İşte yeni taksit fiyatları ve en uygun fiyatlı otomobiller…

01.07.2021 13:16 - Son Güncelleme: 01.07.2021 13:16
Sıfır otomobil alacaklar dikkat! BDDK taksit sayılarını değiştirdi! İşte en güncel sıfır otomobil fiyatları! Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Volkswagen, Renault…

Fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indi. 120 bin ile 300 bin TL arasındaki araçlarda kredi vadesi 48 aydan 36 aya indi.

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Sıfır otomobil alacaklar dikkat! BDDK taksit sayılarını değiştirdi! İşte en güncel sıfır otomobil fiyatları! Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Volkswagen, Renault…

300 bin TL üzerinde olup 750 bin TL üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 36 aydan 24 aya indirildi. 750 bin lira ile bir buçuk milyon lira arasındaki araçlar için ise en fazla yüzde 20'si kadar kredi verilecek. Değeri 1 buçuk milyon Lira'nın üstündeki araçlar için kredi verilmeyecek.

Sıfır otomobil alacaklar dikkat! BDDK taksit sayılarını değiştirdi! İşte en güncel sıfır otomobil fiyatları! Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Volkswagen, Renault…

CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel/ Fiyatı: 184.500 TL/ Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL---- C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel/ Fiyatı 215.000 TL/ Kampanyalı fiyatı 209.500 TL

Sıfır otomobil alacaklar dikkat! BDDK taksit sayılarını değiştirdi! İşte en güncel sıfır otomobil fiyatları! Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Volkswagen, Renault…

DACİA
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg/ Fiyatı 164.900 TL---- Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg/ Fiyatı 191.400 TL---- Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull/ Liste fiyatı 203.000 TL---- Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 2021 model/ Liste fiyatı 203.000 TL

Sıfır otomobil alacaklar dikkat! BDDK taksit sayılarını değiştirdi! İşte en güncel sıfır otomobil fiyatları! Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Volkswagen, Renault…

FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli/ Fiyatı: 166.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı 157.900 TL---- EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli/ Fiyatı: 180.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı 175.900 TL