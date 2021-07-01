Sıfır otomobil alacaklar dikkat! BDDK taksit sayılarını değiştirdi! İşte en güncel sıfır otomobil fiyatları! Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Volkswagen, Renault…
Araç sahini olmak isteyenler sıfır otomobil kampanyalarını araştırırken BDDK'dan gelen sonra dakika düzenlemesinde taksit sayıları değişti. Buna göre, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı altmış aydan kırk sekiz aya indirildi. İşte yeni taksit fiyatları ve en uygun fiyatlı otomobiller…
01.07.2021 13:16
- Son Güncelleme: 01.07.2021 13:16
300 bin TL üzerinde olup 750 bin TL üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 36 aydan 24 aya indirildi. 750 bin lira ile bir buçuk milyon lira arasındaki araçlar için ise en fazla yüzde 20'si kadar kredi verilecek. Değeri 1 buçuk milyon Lira'nın üstündeki araçlar için kredi verilmeyecek.