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Emekli ve memur zam oranı için geri sayım başladı! İşte yeni memur ve emekli maaşları!

Milyonlarca memur ve emeklinin dört gözle beklediği Temmuz ayı geldi. Temmuz ayı emekli ve memurlar için en önemli ay. Çünkü maaşlara yapılan zam oranları belli oluyor. 2021 yılının ikinci maaş zammı Temmuz ayında gerçekleşecekken, emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin geliri artacak. Peki zamlı memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde kaç zam alacak? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem memur ve emekli zamlı maaşları hakkında tüm detayları aktardı.

01.07.2021 11:50 - Son Güncelleme: 01.07.2021 11:50
Emekli ve memur zam oranı için geri sayım başladı! İşte yeni memur ve emekli maaşları!

Türkiye'de memur ve emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. Emekli, memur, işçi, engelli bakım maaşından tazminata kadar tüm ödemeler Temmuz ayı ile birlikte yükselecek.

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Emekli ve memur zam oranı için geri sayım başladı! İşte yeni memur ve emekli maaşları!

ENFLASYON RAKAMI 5 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK: YENİ MAAŞLAR BELLİ OLACAK
Bu yılın da ikinci zamlı maaşları önümüzdeki haftadan sonra hesaplanmaya başlayacak. Özellikle 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarından sonra 6 aylık değişim ortaya çıkacak ve bu oran milyonlarca vatandaşın maaşını artıracak.

Emekli ve memur zam oranı için geri sayım başladı! İşte yeni memur ve emekli maaşları!

Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş temmuz ayında açıklanacak oranlara kilitlenmiş durumda.

Emekli ve memur zam oranı için geri sayım başladı! İşte yeni memur ve emekli maaşları!

KİMİ NASIL ETKİLİYOR?
2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

Emekli ve memur zam oranı için geri sayım başladı! İşte yeni memur ve emekli maaşları!

6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.