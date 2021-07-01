Emekli ve memur zam oranı için geri sayım başladı! İşte yeni memur ve emekli maaşları!
Milyonlarca memur ve emeklinin dört gözle beklediği Temmuz ayı geldi. Temmuz ayı emekli ve memurlar için en önemli ay. Çünkü maaşlara yapılan zam oranları belli oluyor. 2021 yılının ikinci maaş zammı Temmuz ayında gerçekleşecekken, emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin geliri artacak. Peki zamlı memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde kaç zam alacak? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem memur ve emekli zamlı maaşları hakkında tüm detayları aktardı.
01.07.2021 11:50
- Son Güncelleme: 01.07.2021 11:50