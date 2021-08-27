Sıfır otomobil 60.000 TL'den satılıyor! Araba almak isteyenlere müjde… Son gün ise 31 Ağustos olarak belli oldu
Citroen; ticari araç ürün yelpazesi için özel alım fırsatlarını Ağustos ayında da bireysel ve KOBİ müşterilerine sunuyor. Ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan sıfır faizli kredi kampanyaları kapsamında, kombivan sınıfındaki modüler tasarımlı Citroën Berlingo Van, 55 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi avantajıyla 175 bin TL'den satışa sunuluyor.
Araba alabilmek isteyenlere müjde… Araba alabilmek isteyen vatandaşlar amacıyla Citroen resmi internet sitesi üzerinden bildirimde bulundu. Citroen resmi internet sayfası üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile 60 bin TL fırsatını duyurdu. Buna göre, Yeni C3 Aircross SUV modelinde 60.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası uygulanacak. Söz hususu kampanya 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak. Ayrıca ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan fırsatlar kapsamında; Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, 90 bin TL için 12 ay faizsiz kredi imkanıyla veya 8 bin liralık indirimle 406 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor.
CİTROEN DUYURDU
Citroen araç sahibi olmak isteyenler için kampanya duyurusunda bulundu. Araç sahibi olmak isteyenler için Yeni C3 Aircross SUV modelinde 60.000 TL 12 ay %0,99 faiz fırsatı sağlanacak.
Citroen tarafından yapılan kampanya açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Yeni C3 Aircross SUV modelinde 60.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası sunulmaktadır. C5 Aircross SUV modelinde 120.000 TL 24 ay %0,99 ya da 90.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyaları sunulmaktadır.
C4 modelinde 60.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası sunulmaktadır. Berlingo Kombi modelinde 40.000 TL 12 Ay %0 faiz ya da 80.000 TL 12 ay %0,89 faiz kampanyası sunulmaktadır.
Citroen C3 modelinde 36.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası sunulmaktadır. Citroen C-Elysee modellerinde 40.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyası sunulmaktadır. Berlingo Van modelinde 55.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyası sunulmaktadır.