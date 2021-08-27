Sıfır otomobil 60.000 TL’den satılıyor! Araba almak isteyenlere müjde… Son gün ise 31 Ağustos olarak belli oldu

Araba alabilmek isteyenlere müjde… Araba alabilmek isteyen vatandaşlar amacıyla Citroen resmi internet sitesi üzerinden bildirimde bulundu. Citroen resmi internet sayfası üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile 60 bin TL fırsatını duyurdu. Buna göre, Yeni C3 Aircross SUV modelinde 60.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası uygulanacak. Söz hususu kampanya 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak. Ayrıca ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan fırsatlar kapsamında; Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, 90 bin TL için 12 ay faizsiz kredi imkanıyla veya 8 bin liralık indirimle 406 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor.