80 ve 90 bin lira altında alınabilecek otomobil marka ve modelleri... Sahibinden en ucuz arabalar ve markaları hangileri?

80 ve 90 bin TL altı alabileceğiniz otomobil marka ve modelleri vatandaşlar doğrultusundan büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz haftalarda, ÖTV ile alakalı yeni oranlar yürürlüğe girdi. Bu tarafta otomobil markaları fiyatlarında farklılığa giderken bir yandan da güncel ikinci el araba fiyatları ve ikinci el vasıta pazarındaki değişim merak ediliyor. Genellikle ikinci el bir vasıta satın alabilmek isteyen vatandaşlar ikinci el araba fiyatları ne vakit düşer sorusunun yanıtını uzun süredir merak ediyor. Peki sahibinden en ucuz arabalar ve markaları hangileri?