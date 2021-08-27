Banka açıkladı: 3 ay ödeme falan yok! TC kimlik numaranızla başvurarak paranızı alabilirsiniz!

En çok ilgi gösterilen kredi ürünleri 3 ay ertelemeli gereksinim kredisi kampanyaları oluyor. Borçlarından kaynaklı bir çıkış yolu arayan vatandaşlar gereksinim kredisi kullanıp borçlarını ötemelek istiyorlar. Bankaların kredi kampanyaları acil nakit gereksinimi olan vatandaşlar doğrultusundan yakından takip ediliyor. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı. Banka, 3 ay ertelemeli gereksinim kredisi kampanyasını duyurdu. Buna göre, gereksinim kredisi çekenler 3 ay sonra ödemeye başlıyor. 3 ay ertelemeli krediye TC kimlik numarası ve cep telefonu bilgisiyle müracaat yapılıyor. Banka bütün detayları açıkladı.