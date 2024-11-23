SIFIR KİLOMETRE: 5 yıl satmamak kaydıyla OPEL MOKKA 884.000 TL!

Türkiye'de otomobiller üzerindeki yüksek vergiler, araç fiyatlarının neredeyse yarısını oluşturuyor. Bu durum sıfır kilometre otomobillerin fiyatlarının önemli ölçüde artmasına neden oluyor. Ancak bazı şartları sağlayan kişilere, vergi muafiyetleri tanınıyor ve sıfır kilometre otomobillerin fiyatları oldukça cazip seviyelere inebiliyor. İşte habere ilişkin detaylar...

OPEL MOKKA ÖTV'SİZ SATIŞ FİYATI Opel Mokka için güncel ÖTV'siz fiyat açıklaması paylaşıldı. Markanın sevilen SUV modeli Opel Mokka şu anda 1.590.000 TL'ye satılıyor. Bu aracı ÖTV muafiyeti hakkı ile satın almak isteyenler için ise özel bir hesaplama mevcut.. ÖTV maliyeti fiyattan çıkarılınca geriye sadece 884.000 TL kalıyor. Muafiyete sahip olan kişiler 884.000 TL ödeme yaparak Opel Mokka sahibi olmaya hak kazanıyor.