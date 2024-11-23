Memura en az 44 bin TL! Ocak zammı için yeni ipucu % 45.20 | Mesleklere göre kim, ne alacak?

2025 yılı yaklaşırken, memurlar ve emekliler gözünü Ocak zammına çevirdi. Yılın ilk ayında memurlar ve memur emeklileri Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark alacak.

Buna göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 olarak gerçekleşirken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1.87 enflasyon farkı oluştu. Memurların ve memur emeklilerin Ocak zammı bu farkla şimdiden yüzde 7.99'a ulaştı. Kesin oran için geriye iki veri kaldı.