Memura en az 44 bin TL! Ocak zammı için yeni ipucu % 45.20 | Mesleklere göre kim, ne alacak?
6 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği Ocak zammı için yeni ipucu geldi. Finansal Kurumlar Birliği'nin yeni anketiyle zam oranı için tahminler değişti. Peki maaşlar ne kadar artacak? Mesleklere göre kim, ne alacak? İşte bu soruların yanıtları…
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 16:05Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 16:08
2025 yılı yaklaşırken, memurlar ve emekliler gözünü Ocak zammına çevirdi. Yılın ilk ayında memurlar ve memur emeklileri Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark alacak.
4 AYDA FARK ÇIKTI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos ayı enflasyonu yüzde 2.47, Eylül enflasyonu yüzde 2.97, Ekim enflasyonu yüzde 2.88 çıktı.
Buna göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 olarak gerçekleşirken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1.87 enflasyon farkı oluştu. Memurların ve memur emeklilerin Ocak zammı bu farkla şimdiden yüzde 7.99'a ulaştı. Kesin oran için geriye iki veri kaldı.