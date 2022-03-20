Maaşlar arttı mı? O tarihte... Ve netleşti! 3600 ek gösterge ve EYT bekleyenler için son dakika haberi: EYT'de son durum ne?

3600 ek gösterge kritik virajın aşılmasının ardından EYT çalışmalarına da başlanması bekleniyor. Kamuoyu gündeminde geniş yer kaplayan 3600 ek gösterge meselesinde Haziran ayında Meclis'e düzenlemenin geleceğine işaret edilmesi önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde ciddi oranda artış sağlaması beklenen 3600 ek göstergenin ardından, sıra EYT'lilere geldi! Ancak EYT konusunda henüz net bir çalışma olmadığı biliniyor. Peki, emekli maaşları 3600 ek gösterge ile nasıl yükselecek? EYT'de son durum ne? İşte detaylar