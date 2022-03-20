EYT olmasa da olur! Vatandaş ona koşuyor! Prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduranları hemen emekli edecek!

Türkiye'de 2022 yılı emeklilikle ilgili büyük değişimlerin yaşandığı bir yıl olmaya devam ediyor. Bir yandan 3600 ek göstergede yapılan çalışmalarda sona gelinmesiyle emekli maaş ve ikramiyelerine artış görülmesi dikkat çekerken, diğer yandan EYT'lilerin meseleleri de gündemde yer almaya devam ediyor. Emeklilikle ilgili kamuoyu gündeminde yer eden bir diğer tartışma ise SGK prim borçlarını ödeyemedikleri için emekli olamayanları kapsıyor. Denizbank ise bu kişiler için özel kredi fırsatını duyurdu! Emekli olmak isteyenlere kredi verilecek! İşte SGK prim borçlarını ödeyerek emekli olmanın yolu