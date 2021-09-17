Bu fiyatlar Şam’da kayısı! Ziraat Bankası açıkladı!: 3+1 daire 90.000 TL’ye satılıyor! 100 m2 daire ise 72.000 TL...

Ziraat Bankası sitesinde yeni gayrimenkul ilanları yayınladı. Ucuz ev sahibi olman isteyen vatandaşlar bütçelerine ideal ev alabilmek amacıyla incelemeler yapıyor. Birçok ilanın yayınladığı listede Mardin'de 90 bin bin TL'ye 3+1 daire satıldığı görüldü. İhaleyi kazandığınız ev amacıyla Ziraat bankasın dan ya da rastgele bir bankadan kredi kullanacaklar amacıyla birtakım lüzumlu evraklar talep edilmektedir. Bu evrakların en başında gelir belgeniz gelmektedir. Gelir belgeniz yalnızca maaş müşterisi olduğunuz bankalardan istenilmemektedir.