Bu fiyatlar Şam'da kayısı! Ziraat Bankası açıkladı!: 3+1 daire 90.000 TL’ye satılıyor! 100 m2 daire ise 72.000 TL...
Hiç bir yerde bulamayacağız fiyatlarla Ziraat Bankası tarafından gayrimenkul ilanları oldukça revaçta. Bu anlamda 3+1 daire 90.000 TL, 100 m2 daire ise 72.000 TL'ye satışa çıkartılıyor. İstanbul'dan Ankara'ya, Adana'dan Bursa'ya bir çok ilde Ziraat bankası 2021 da düzenlediği ihale usulleri ile icralık satılık daire, villa ya da müstakil gayrimenkuller vermektedir. Kapalı zarf usulü ile verdiği evler amacıyla şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlarımız katılabilir. Sizler amacıyla Ziraat bankasın satılık ev ilanlarını, ihaleye katılım evraklarını ve ihaleye nasıl katılım sağlayabileceğinizi paylaştık.
Ziraat Bankası sitesinde yeni gayrimenkul ilanları yayınladı. Ucuz ev sahibi olman isteyen vatandaşlar bütçelerine ideal ev alabilmek amacıyla incelemeler yapıyor. Birçok ilanın yayınladığı listede Mardin'de 90 bin bin TL'ye 3+1 daire satıldığı görüldü. İhaleyi kazandığınız ev amacıyla Ziraat bankasın dan ya da rastgele bir bankadan kredi kullanacaklar amacıyla birtakım lüzumlu evraklar talep edilmektedir. Bu evrakların en başında gelir belgeniz gelmektedir. Gelir belgeniz yalnızca maaş müşterisi olduğunuz bankalardan istenilmemektedir.
Ziraat bankası konut kredileri için ön başvurularını da yine kendi İnternet sitesi üzerinden kabul etmektedir. Arzu edenler bu başvurularını https://e-satis.ziraatbank.com.tr/gm-index.intengo;jsessionid=0649F0D28E131A5D5133ABC61B9F547A?cid=3455024 bu bağlantı üzerindeki formu doldurarak gerçekleştire bilirler.