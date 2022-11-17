Sıfır deneyimle sınav puansız KPSS'siz 18-45 yaş arası personel alınacak! 9.880 TL maaşla devlet hastanelerine, bankalara...
İŞKUR aracılığı ile devlet hastanelerine, bankalara, okullara, kurs merkezlerine 15 binden fazla personel alınacak. Öncelikle Sağlık Bakanlığı duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız.'' dedi. İŞKUR başvuru şartları arasında deneyimsiz, KPSS puan şartsız personel alımları da yer alıyor. 17 ilde 9.880 TL maaşla alımlar başladı bile! Kurum dışı ve kurum içi iş ilanları yayımlandı. İşte İŞKUR Kasım 2022 güncel iş ilanları, kadrolar, kontenjanlar ve başvuru şartları...
İŞKUR SON DAKİKA ACİL İŞ İLANLARI! Türkiye İş Kurumu kısaca İŞKUR bu ay binlerce personel alımı yapacağını duyurdu. 2022 yılının 11. ayında hastanelere, bankalara, kamuya, özel sektöre binlerce personel alımı gerçekleştiriyor. İster ilkokul, ortaokul, lise ister üniversite mezunu olun! Sınavlı, sınavsız her meslekte işçi alımları başladı. 17 il başta olmak üzere 81 ilde herkese başvuru ekranı açık! Özellikle Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personel alımları dikkat çekti. İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR PERSONEL ALIMI!
Bir süredir merakla beklenen Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin flaş açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız" dedi.
Henüz başvuru tarihleri ve şartları hakkında bir açıklama yapılmadı. Detaylar yayımlanacak kılavuz ile belli olacak.
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Kılavuzda başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak.
Sağlık Bakanlığı, 2021 yılında en çok alımı Hemşire kadrosuna yapmıştı. Bu yılda benzer şekilde branş dağılımlarında Hemşire kadrosunun öne çıkması bekleniyor.
İŞKUR İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İş arayan vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurt içi, yurt dışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.
Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.