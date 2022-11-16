4A,4B,4C yeni yıl maaş TABLOSU! Emekliye 6 bin 168 TL, Memura 12 bin 210 TL! %73 zam + 6 aylık enflasyon + 1.971 TL fark!
Ocak zammı için geri sayım neredeyse sona eriyor. Milyonlarca memur ve emekli Ocak ayında yüzde 8 zam + enflasyon farkını alacak. Ayrıca bir artış da ek göstergeyle gelecek. 3600 ek gösterge ile 30 yıllık hizmeti olanların emekli maaşlarında bin 749 ile bin 971 artış getirecek. Bu kazanım Ocak'taki yeni katsayıyla daha da büyüyecek. Peki, Ocak ayında emekli ve memur maaşı kaç TL olacak? Emekli ve memurların en düşük maaşı ne kadar olacak? İşte zamlı Ocak ayı maaş tablosu haberimizde!
16.11.2022 16:16 - Son Güncelleme: 16.11.2022 16:16
Memur ve emeklinin gözü kulağı ocak ayında açıklanacak olan zam oranlarında. Memurlar ve emekliler kesin zam oranını ocak ayının ilk haftasında öğrenecek. Ayrıca bir iyileştirme de yapılacak. Peki, emekli ve memur maaşına yapılacak zam ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak? İşte emekli ve memur ocak zammına ilişkin tüm detaylar!
Milyonlarca memur ve emekli hem maaşların artacağı hem de yeni ek göstergelerin yürürlüğe gireceği Ocak ayını heyecanla bekliyor.
TEMMUZ'DA KAZANIM ARTTI
Düzenleme yasalaştığında, 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığında 3600 ek göstergeye çıkmasıyla bin 234 ile bin 391 lira arasında bir artış olacağı duyurulmuştu.