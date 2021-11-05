Sıfır araçta kampanya seferberliği! Kasım ayında Renault ve Citroen'den indirim yağmuru başladı! Listede yok yok: Citroen C5, Renault Megane...
Kasım ayında araba almayı planlayan kişiler sıfır araç kampanyaları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pandemi, çip krizi ve döviz kurunda yaşanan gelişmelerle bağlantılı olarak sıfır araçlarda fiyatlar bir hayli yükseldi. Otomobil piyasasında fiyat artışları devam etse de yıl bitmeden otomobil devleri son kampanyaları yayınlamaya devam ediyor. Renault ve Citroen tarafından Kasım ayına özel kampanyalar vatandaşın araç sahibi olmasına yardımcı oluyor. Citroen'in açıklamasına göre, markanın kasım ayında kampanyası kapsamında, Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca 90 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli ya da 120 bin TL için 24 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlıyor. Renault ise Megane Sedan modellerinde 70.000 TL kredi, 36 ay vade ve %1,48 fırsatı sunuyor. Peki, Kasım ayı en ucuz otomobil fiyatlarıne kadar oldu? İşte Kasım ayı güncel otomobil fiyatları...
Sıfır araçta kampanya seferberliği! Kasım ayında Renault ve Citroen'den indirim yağmuru başladı! Listede yok yok: Citroen C5, Renault Megane... Araba almak isteyenler için yeni aya özel kampanyalar duyurulmaya devam ediliyor. Son dönemde otomobil fiyatlarında artan fiyatlar vatandaşı zorlasa bile bazı otomobil devlerinden kampanya haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Renault ve Citroen tarafından Kasım ayına özel kampanyalar duyuruldu. Kasım ayında en ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı 191 bin 900 TL'ye ulaştı.
CİTROEN'DEN KASIMDA FAİZSİZ KREDİ VE NAKİT İNDİRİMİ KAMPANYASI
Citroen, kasım ayında otomobil model yelpazesine yönelik faizsiz krediler ve indirimli nakit alım seçenekleriyle uygun satın alma koşulları sunuyor.
Citroen açıklamasına göre, markanın kasım ayında kampanyası kapsamında, Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca 90 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli ya da 120 bin TL için 24 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Nakit alımda ise 15 bin TL'ye kadar indirimle sunulan C5 Aircross, bu kapsamda nakit alımlarda 455 bin TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.
Citroen C3 modeli ise 60 bin TL için 12 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 202 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Tasarım ve teknolojiyi bünyesinde buluşturan yeni Citroen C4 ise 265 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, kredi kampanyasının geçerli olduğu donanım versiyonlarında 55 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.
Güçlü görünümü, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve sürüş konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle, segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip olan yeni Citroen C3 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 55 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla kasım ayında yeni sahiplerini bekliyor. Donanım seçeneklerine kasım ayı itibarıyla bir yenisinin daha eklendiği yeni C3 Aircross SUV, otomatik vitesli Feel donanım seçeneği ile 265 bin TL'den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.
Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümler sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran yeni Citroen Berlingo Kombi, 40 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli ya da 80 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi imkanıyla kasım ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor. Yeni Berlingo Kombi, nakit alımlarda ise 246 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.