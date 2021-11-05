Sıfır araçta kampanya seferberliği! Kasım ayında Renault ve Citroen’den indirim yağmuru başladı! Listede yok yok: Citroen C5, Renault Megane...

CİTROEN'DEN KASIMDA FAİZSİZ KREDİ VE NAKİT İNDİRİMİ KAMPANYASI

Citroen, kasım ayında otomobil model yelpazesine yönelik faizsiz krediler ve indirimli nakit alım seçenekleriyle uygun satın alma koşulları sunuyor.

Citroen açıklamasına göre, markanın kasım ayında kampanyası kapsamında, Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca 90 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli ya da 120 bin TL için 24 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Nakit alımda ise 15 bin TL'ye kadar indirimle sunulan C5 Aircross, bu kapsamda nakit alımlarda 455 bin TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.