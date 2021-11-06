Bu koşulu taşıyan öğrencilere 4.000 TL para verilecek! 7.6 milyona bayram havası estirecek haber geldi!

Bazı kurum ve kuruluşların burs başvuruları Eylül ve Ekim aylarında sona ererken KYK burs ve kredi başvuruları bugünden itibaren alınmaya başlandı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başta olmak üzere pek çok öğrencilere karşılıksız burs ödemesi sağlanmaktadır. Ülkemizdeki yaklaşık 7.6 milyon öğrenciyi ilgilendiren gelişmenin ardından burs veren diğer kurumlar merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başladı ve bilindiği üzere üniversite öğrencilerine burs veren pek çok kurum ve dernek bulunuyor.