Bu koşulu taşıyan öğrencilere 4.000 TL para verilecek! 7.6 milyona bayram havası estirecek haber geldi!
7.6 milyona bayram havası estirecek haber geldi! Bu koşulu karşılayan öğrencilere 4.000 TL para verilecek. Ülkemizde bulunan yaklaşık 7.6 milyon üniversite öğrencisini ilgilendiren burs başvuruları sürüyor. Çoğu kurum, dernek ya da kuruluş tarafından 9 ya 12 ay boyunca öğrencilere burs ödemesi yapılmaktadır. Kredi Yurtlar Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK öğrencilere burs ödemesi yapan önemli kurumlar arasında yer alıyor. Sınavda önemli dereceler elde eden gençlere aylık 4 bin liraya yakın burs ödemesi de yapılıyor. Burs ödeme tutarları ise 650 liradan başlayıp 4 bin liraya ulaşıyor.
Bazı kurum ve kuruluşların burs başvuruları Eylül ve Ekim aylarında sona ererken KYK burs ve kredi başvuruları bugünden itibaren alınmaya başlandı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başta olmak üzere pek çok öğrencilere karşılıksız burs ödemesi sağlanmaktadır. Ülkemizdeki yaklaşık 7.6 milyon öğrenciyi ilgilendiren gelişmenin ardından burs veren diğer kurumlar merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başladı ve bilindiği üzere üniversite öğrencilerine burs veren pek çok kurum ve dernek bulunuyor.
TÜBİTAK'TAN 4 BİN TL
YKS'de sayısal bölümler (Matematik, fizik, kimya, biyoloji, astronomi ve uzay bilimleri, moleküler biyoloji ve genetik) için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler (Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, ilahiyat) için TYT puan türünde ilk 25 bine girerek üniversitelerin belirtilen örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlar, aylık 4 bin liraya kadar burs almaya hak kazanıyor. Başvuru tarihi 25 Ekim-12 Kasım.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs-kredi başvurularının başlatıldığını duyurdu.