MEB’den personel alımı için son gün uyarısı! İş arayanlar için son şans! 5.872 aşçı ve 260 fizyoterapist alınacak! İşte başvuru şekli ve şartları...

Adaylar, istenilen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek. Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi halinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecek. Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacak.