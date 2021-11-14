Sıfır araçta indirim ve faizsiz kredi hamlesi! Bu listeye bakmayan bayiye gitmesin! Yılın son kampanyası kaçmasın: Toyota, Kia, Peugeot, Mercedes...
2021 yılının bitmesine sayılı günler kala otomobil firmaları bu senenin son kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Sıfır faizli krediden nakit indirimlerine kadar birçok açıdan avantajlar sağlanıyor. Araba fiyatlarında görülen artış sonrası yapılan bu kampanyalarla otomobil firmaları denge kurmaya çabalıyor. Bu gelişmelerle birlikte Kasım 2021 Toyota, Kia, Peugeot, Dacia, Volkswogen sıfır araç fiyatları, otomobil alacaklar tarafından sık sık araştırılıyor. Pek çok avantaj sunan markalar yıl bitmeden yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler kasım ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunuyor. İşte Kasım ayı sıfır araba fiyatları güncel listesi ve kampanyalar!
14.11.2021 11:45
- Son Güncelleme: 14.11.2021 11:45
Sıfır araçta indirim ve faizsiz kredi hamlesi! Bu listeye bakmayan bayiye gitmesin! Yılın son kampanyası kaçmasın: Toyota, Kia, Peugeot, Mercedes... Pandemi nedeniyle otomobil sektöründe yaşanan sıkıntılar devam ederken, birçok marka tedarik sürecinde zorluk yaşadı ve üretim durduruldu. Bu nedenle sıfır araçta bekleme süreleri de uzamış oldu. Son dönemde yaşanan döviz kuru fiyatlarındaki artış bazı modellerde 70 bin liraya yakın zamlar getirdi. Ancak otomobil firmaları bu senenin son kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Sıfır faizli krediden nakit indirimlerine kadar birçok açıdan vatandaşa avantajlar sağlanıyor. İşte Kasım ayı sıfır araba fiyatları güncel listesi ve kampanyalar!