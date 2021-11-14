Sıfır araçta indirim ve faizsiz kredi hamlesi! Bu listeye bakmayan bayiye gitmesin! Yılın son kampanyası kaçmasın: Toyota, Kia, Peugeot, Mercedes... Pandemi nedeniyle otomobil sektöründe yaşanan sıkıntılar devam ederken, birçok marka tedarik sürecinde zorluk yaşadı ve üretim durduruldu. Bu nedenle sıfır araçta bekleme süreleri de uzamış oldu. Son dönemde yaşanan döviz kuru fiyatlarındaki artış bazı modellerde 70 bin liraya yakın zamlar getirdi. Ancak otomobil firmaları bu senenin son kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Sıfır faizli krediden nakit indirimlerine kadar birçok açıdan vatandaşa avantajlar sağlanıyor. İşte Kasım ayı sıfır araba fiyatları güncel listesi ve kampanyalar!