10 ay boyunca karşılıksız 2.840 TL ödeme! PTT’den alabilmek için 30 gün içerisinde müracaat etmeyi unutmayın! Şartlar…

Kendi isteği dışında işsiz kalanlara 10 ay boyunca aylık 2.840 TL ödeniyor ve bu süre ile miktar çalışılan gün sayısı, alınan maaş miktarı gibi detaylara bağlı olarak değişiyor. İşsizlik maaşı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılıyor ve sigortalılık geçmişinden durum inceleniyor. İşsizlik maaşı geri ödemesiz yani karşılıksız olarak veriliyor ve işsiz kalınan süre boyunca ekonomik olarak rahat etmeleri amaçlanıyor. Kendi istediği dışında işten çıkarılmasının yanı sıra başka şartlar da gerekiyor. PTT'den alabilmek için 30 gün içerisinde müracaat etmeyi de unutmamak önemli. İşte işsizlik maaşı başvuru şartları!