Altın fiyatları tozu dumana kattı! Ok yaydan çıktı bir kere! Bu hafta her şey belli olacak: Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın rekorlar kırmaya devam ediyor. Minik ve büyük ölçekli yatırımcılar kuyumculara gitmeden önce altın fiyatları bugün ne kadar, yükseliş devam edecek mi sorusuna cevap arıyor. Altın fiyatları, ABD'de enflasyonun beklentileri aşması nedeniyle 5 ayın zirvesine yükseldi. Peki, altın fiyatları ne kadar olacak? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? Altın alacakları alakadar edecek kritik altın tahmini uzman isimden geldi.