Altın fiyatları tozu dumana kattı! Ok yaydan çıktı bir kere! Bu hafta her şey belli olacak: Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?
Son günlerde döviz fiyatlarıyla birlikte altın fiyatlarında da artış görülmeye başladı. Altın fiyatlarında rekorlar gelmeye devam ederken günlük fiyatlar yatırımcısı tarafından kontrol ediyor. Güvenli liman olarak görülen altına talep artarken, ABD'de enflasyonun 31 yılın zirvesine çıkmasıyla ons altın 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Bu gelişen durum yurt içinde gram altın fiyatlarını da etkilemiş oldu. Fiyatların daha yükselip yükselmeyeceği merak mevzusu olurken 'Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?' Soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Altın alacakları alakadar edecek kritik altın tahmini uzman isimden geldi. Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının gidişatının ne yönde olacağıyla ilgili kritik açıklamalara haberimizde yer verdik. İşte güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları!
Altın fiyatları tozu dumana kattı! Ok yaydan çıktı bir kere! Bu hafta her şey belli olacak: Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın rekorlar kırmaya devam ediyor. Minik ve büyük ölçekli yatırımcılar kuyumculara gitmeden önce altın fiyatları bugün ne kadar, yükseliş devam edecek mi sorusuna cevap arıyor. Altın fiyatları, ABD'de enflasyonun beklentileri aşması nedeniyle 5 ayın zirvesine yükseldi. Peki, altın fiyatları ne kadar olacak? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? Altın alacakları alakadar edecek kritik altın tahmini uzman isimden geldi.
Küresel enflasyonun tırmanışa geçmesiyle birlikte güvenli liman altına olan talep artıyor. ABD'de enflasyonun 31 yılın zirvesine çıkmasıyla ons altın 5 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, bu durum yurt içinde gram altın fiyatını da etkiledi. İşte detaylar…
Tüm dünyada artış eğiliminde olan enflasyon yatırımcıları güvenli liman altına yönlendiriyor. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısının ardından piyasalarda faiz artışına gidilmeyeceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle ons altın 1800 dolar pivot seviyeyi kırmıştı.
Bu hafta para ve emtia piyasalarının takip ettiği en önemli gelişme ise ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriydi. ABD'de tüketici fiyatları aylık ve yıllık bazda beklentilerin çok üzerinde artarken, enflasyon endişeleri altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu.