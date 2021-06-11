Sıfır araçta faizsiz kredi müjdesi: Haziran ayına özel cazip kampanyalar tek tek sıralandı! Fiat, Renault, Peugeot, Honda...
Sıfır araç alacaklar Haziran ayının gelmesiyle otomobil firmalarının yaptığı kampanyaları araştırmaya başladı. Milyonlarca kişi sıfır araç almanın hayalini kurarken yeni aya özel zam açıklaması geldi. Bazı firmalar ise sıfır araçta kampanyalı fırsatlarını sundu. Bu kapsamda, Haziran ayı sıfır araba fiyat listesi ve indirimler tek tek yenilendi. Öte yandan araba almayı düşünenlere sevindiren kredi haberi geldi. 50 bin TL için faizsiz kredi kullanımı imkanı tanınıyor. 12 ay vade imkanı sunulurken 150 bin TL için 0,99 faiz oranı ile kredi kullanılabiliyor. İşte markaların Haziran ayı otomobil fiyatları ve kampanyaları!
0,99 faiz oranıyla araç sahibi olma müjdesi! Renault, Citroen, Fiat, Dacia, Honda... Haziran ayına özel indirimler ve kampanyalar dikkat çekiyor. Pek çok marka yaz mevsimine özel avantajlı krediler ve nakit alımda indirim seçenekleri sunuyor. Araba almayı planlayan kişilere kredi müjdesi geldi. 50 bin TL için faizsiz kredi kullanımı imkanı tanınıyor. 12 ay vade imkanı sunulurken 150 bin TL için 0,99 faiz oranı ile kredi kullanılabiliyor. İşte markaların Haziran ayı otomobil fiyatları ve kampanyaları!
DACİA'DAN HAZİRAN AYINA ÖZEL KAMPANYA
Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Duster Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull, Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg ve Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonlarında 60 bin TL krediye 24 ay vade ve yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor.
Haziran ayı boyunca Duster Eco-G 100 bg 4x2 LPG versiyonu 193 bin 400 TL'den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşturuluyor. Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 149 bin 400 TL'den satışa sunuluyor.
HONDA'DA HAZİRAN AYINA ÖZEL KREDİ FIRSATI
Honda, Civic modellerine yönelik haziran ayına özel kredi kampanyasını başlattı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, standart versiyonlarında sunduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda Civic Sedan, bu ay Elegance donanım paketine özel kampanyasıyla dikkati çekiyor.