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Sıfır araçta faizsiz kredi müjdesi: Haziran ayına özel cazip kampanyalar tek tek sıralandı! Fiat, Renault, Peugeot, Honda...

Sıfır araç alacaklar Haziran ayının gelmesiyle otomobil firmalarının yaptığı kampanyaları araştırmaya başladı. Milyonlarca kişi sıfır araç almanın hayalini kurarken yeni aya özel zam açıklaması geldi. Bazı firmalar ise sıfır araçta kampanyalı fırsatlarını sundu. Bu kapsamda, Haziran ayı sıfır araba fiyat listesi ve indirimler tek tek yenilendi. Öte yandan araba almayı düşünenlere sevindiren kredi haberi geldi. 50 bin TL için faizsiz kredi kullanımı imkanı tanınıyor. 12 ay vade imkanı sunulurken 150 bin TL için 0,99 faiz oranı ile kredi kullanılabiliyor. İşte markaların Haziran ayı otomobil fiyatları ve kampanyaları!

11.06.2021 10:21 - Son Güncelleme: 11.06.2021 10:21
Sıfır araçta faizsiz kredi müjdesi: Haziran ayına özel cazip kampanyalar tek tek sıralandı! Fiat, Renault, Peugeot, Honda...

0,99 faiz oranıyla araç sahibi olma müjdesi! Renault, Citroen, Fiat, Dacia, Honda... Haziran ayına özel indirimler ve kampanyalar dikkat çekiyor. Pek çok marka yaz mevsimine özel avantajlı krediler ve nakit alımda indirim seçenekleri sunuyor. Araba almayı planlayan kişilere kredi müjdesi geldi. 50 bin TL için faizsiz kredi kullanımı imkanı tanınıyor. 12 ay vade imkanı sunulurken 150 bin TL için 0,99 faiz oranı ile kredi kullanılabiliyor. İşte markaların Haziran ayı otomobil fiyatları ve kampanyaları!

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Sıfır araçta faizsiz kredi müjdesi: Haziran ayına özel cazip kampanyalar tek tek sıralandı! Fiat, Renault, Peugeot, Honda...

DACİA'DAN HAZİRAN AYINA ÖZEL KAMPANYA

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Duster Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull, Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg ve Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonlarında 60 bin TL krediye 24 ay vade ve yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor.

Haziran ayı boyunca Duster Eco-G 100 bg 4x2 LPG versiyonu 193 bin 400 TL'den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşturuluyor. Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 149 bin 400 TL'den satışa sunuluyor.

Sıfır araçta faizsiz kredi müjdesi: Haziran ayına özel cazip kampanyalar tek tek sıralandı! Fiat, Renault, Peugeot, Honda...

Yeni Sandero'nun Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 156 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödeme ile sahip olunabiliyor. Öte yandan, sınırlı sayıdaki 2021 model Duster ve Yeni Sandero modelleri için perakende satın alımda 3 bin TL takas indirimi uygulanıyor.

Sıfır araçta faizsiz kredi müjdesi: Haziran ayına özel cazip kampanyalar tek tek sıralandı! Fiat, Renault, Peugeot, Honda...

Dacia'nın tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanlarına Dacia Finans'tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor. Ayrıca, aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.

Sıfır araçta faizsiz kredi müjdesi: Haziran ayına özel cazip kampanyalar tek tek sıralandı! Fiat, Renault, Peugeot, Honda...

HONDA'DA HAZİRAN AYINA ÖZEL KREDİ FIRSATI

Honda, Civic modellerine yönelik haziran ayına özel kredi kampanyasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, standart versiyonlarında sunduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda Civic Sedan, bu ay Elegance donanım paketine özel kampanyasıyla dikkati çekiyor.