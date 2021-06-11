Sıfır araçta faizsiz kredi müjdesi: Haziran ayına özel cazip kampanyalar tek tek sıralandı! Fiat, Renault, Peugeot, Honda...

0,99 faiz oranıyla araç sahibi olma müjdesi! Renault, Citroen, Fiat, Dacia, Honda... Haziran ayına özel indirimler ve kampanyalar dikkat çekiyor. Pek çok marka yaz mevsimine özel avantajlı krediler ve nakit alımda indirim seçenekleri sunuyor. Araba almayı planlayan kişilere kredi müjdesi geldi. 50 bin TL için faizsiz kredi kullanımı imkanı tanınıyor. 12 ay vade imkanı sunulurken 150 bin TL için 0,99 faiz oranı ile kredi kullanılabiliyor. İşte markaların Haziran ayı otomobil fiyatları ve kampanyaları!