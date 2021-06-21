Ve netleşiyor! Bu yaz yüzler çifte kazançla gülecek! Emekliye toplu sözleşme, erken maaş...
5 Temmuz Pazartesi günü milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği zamlı maaşlar belli olacak. Bilindiği üzere 6 ayda bir enflasyon rakamlarına göre maaşlara zam yapılıyor. Temmuz ayında hem ikramiye hem de zamlı maaşlarla ek gelir elde edecek gelişmeler yapılacak olan zam miktarına odaklandı. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur'lular için erken maaş da gündeme gelecek. Emekliler yeni kazançlar için ise Ağustos'taki toplu sözleşmeye kilitlenecek. Tahminlere göre zam tutarı tahmini netleşiyor. TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 7.66 olacak.
Ve netleşiyor! Bu yaz müjdeli çifte kazançla gülecek. Emekliye toplu sözleşme, erken maaş... Temmuz ayı milyonlarca emekli için gelir ayı olacak. Emekliler Temmuz zammını ve ikramiyeyi merakla beklerken Kurban Bayramı nedeniyle SSK ve Bağ-Kur'lulara erken maaş da gündemdeki yerini alacak. Ağustos ayında toplu sözleşme ise emeklilerin yeni kazançlarını gösterecek. Şimdi milyonlarca kişi zamların belli olacağı 5 Temmuz Pazartesi gününe odaklandı.