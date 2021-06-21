Ve netleşiyor! Bu yaz yüzler çifte kazançla gülecek! Emekliye toplu sözleşme, erken maaş...

5 Temmuz Pazartesi günü milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği zamlı maaşlar belli olacak. Bilindiği üzere 6 ayda bir enflasyon rakamlarına göre maaşlara zam yapılıyor. Temmuz ayında hem ikramiye hem de zamlı maaşlarla ek gelir elde edecek gelişmeler yapılacak olan zam miktarına odaklandı. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur'lular için erken maaş da gündeme gelecek. Emekliler yeni kazançlar için ise Ağustos'taki toplu sözleşmeye kilitlenecek. Tahminlere göre zam tutarı tahmini netleşiyor. TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 7.66 olacak.

21.06.2021 16:57 - Son Güncelleme: 21.06.2021 17:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





