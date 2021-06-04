Sıfır araçlarda zam depremi: Fiyatlar tek tek değişti! Haziran'da kanatsız uçuşa geçti: Egea,Clio, Taliant, Megane..

Haziran ayının gelmesiyle birlikte otomobil firmaları tarafından araba fiyatlarına ek zam yapıldı. Sıfır araçlarda Haziran ayı zam listesini duyuran firmalardan biri de Renault oldu. Renault, 2021 model sıfır araç modellerine Mayıs ayı fiyatlarının üstüne ortalama 10.000- 12.000 TL arasında ek zam uyguladı. Peki, Renoult Haziran ayı zamlı sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? İşte 2021 Renault Egea, Doblo, Panda, Captur, Kadjar, Talisman Clio, Taliant, Megane güncel fiyatları!