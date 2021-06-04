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Sıfır araçlarda zam depremi: Fiyatlar tek tek değişti! Haziran'da kanatsız uçuşa geçti: Egea,Clio, Taliant, Megane..

Fiyatlar tek tek değişti! Haziran ayının gelmesiyle birlikte otomobil firmaları tarafından araba fiyatlarına ek zam yapıldı. Sıfır araçlarda Haziran ayı zam listesini duyuran firmalardan biri de Renault oldu. Renault, 2021 model sıfır araç modellerine Mayıs ayı fiyatlarının üstüne ortalama 10.000- 12.000 TL arasında ek zam uyguladı. Bazı otomobil devleri indirim kampanyaları sunarken bazıları da zamlı fiyat listesini açıkladı. Peki, Renoult Haziran ayı zamlı sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? İşte 2021 Renault Egea, Doblo, Panda, Captur, Kadjar, Talisman Clio, Taliant, Megane güncel fiyatları!

04.06.2021 11:31 - Son Güncelleme: 04.06.2021 11:31
Sıfır araçlarda zam depremi: Fiyatlar tek tek değişti! Haziran'da kanatsız uçuşa geçti: Egea,Clio, Taliant, Megane..

Haziran ayının gelmesiyle birlikte otomobil firmaları tarafından araba fiyatlarına ek zam yapıldı. Sıfır araçlarda Haziran ayı zam listesini duyuran firmalardan biri de Renault oldu. Renault, 2021 model sıfır araç modellerine Mayıs ayı fiyatlarının üstüne ortalama 10.000- 12.000 TL arasında ek zam uyguladı. Peki, Renoult Haziran ayı zamlı sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? İşte 2021 Renault Egea, Doblo, Panda, Captur, Kadjar, Talisman Clio, Taliant, Megane güncel fiyatları!

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Sıfır araçlarda zam depremi: Fiyatlar tek tek değişti! Haziran'da kanatsız uçuşa geçti: Egea,Clio, Taliant, Megane..

FİAT 2021 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ HAZİRAN AYI GÜNCEL ZAMLI FİYAT LİSTESİ

Fiat'ın 2 Haziran itibari ile geçerli olan zamlı güncel fiyat listesi belli oldu. İşte araç modelleri ve fiyatları;

Sıfır araçlarda zam depremi: Fiyatlar tek tek değişti! Haziran'da kanatsız uçuşa geçti: Egea,Clio, Taliant, Megane..

2021 Model Fiat Egea Sedan Haziran Fiyat Listesi

Easy 1.4 Fire 95 HP 157.900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP 199.000 TL
Easy 1.6 M.Jet 130 HP 231.900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP 173.900 TL

Sıfır araçlarda zam depremi: Fiyatlar tek tek değişti! Haziran'da kanatsız uçuşa geçti: Egea,Clio, Taliant, Megane..

Urban 1.0 Firefly 100 HP 200.900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP 210.900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP 283.900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP 185.900 TL

Sıfır araçlarda zam depremi: Fiyatlar tek tek değişti! Haziran'da kanatsız uçuşa geçti: Egea,Clio, Taliant, Megane..

Lounge 1.0 Firefly 100 HP 212.900 TL
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 222.900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 287.900 TL