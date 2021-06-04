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Altın fiyatları için kritik tarih! Altında yükseliş sürecek mi? Yönünü bu toplantı tayin edecek...

Son dönemde küresel piyasalardaki enflasyonist endişeler ve dolar endeksindeki zayıflık nedeniyle değer kazanan altının ons fiyatında gözler Fed'in 15-16 Haziran'da yapılacak toplantısına çevrildi. Altının yönünün toplantı sonrası belli olacağına dikkat çeken ekonomistler, "Dolar bazında altın fiyatında ana yön yukarı olmaya devam ediyor ancak son dönemde yaşanan hızlı yükseliş ons altında aşağı yönlü bir düzeltmeye kapı açmış olabilir" dedi. Peki altında yükseliş sürecek mi? Gram altın ne kadar? Altının ons fiyatında son durum ne? İşte detaylar...

04.06.2021 11:59 - Son Güncelleme: 04.06.2021 12:29
Altın fiyatları için kritik tarih! Altında yükseliş sürecek mi? Yönünü bu toplantı tayin edecek...

Küresel ekonomide toparlanmaya işaret eden veriler ve bu paralelde artan enflasyonist endişeler ile dolar endeksindeki zayıflık mayıs ayında altının ons fiyatında yüzde 8'e yakın değer kazanmasını sağlarken, analistler haziran ayı ortasında yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak mesajların ons altında yön tayinini netleştireceğini belirtiyor.

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Altın fiyatları için kritik tarih! Altında yükseliş sürecek mi? Yönünü bu toplantı tayin edecek...

ABD'de nisan ayı enflasyonun yüzde 4,2'lik artışla yaklaşık 13 yılın en yüksek seviyesinde gelmesi, halihazırda ekonomide toparlanmaya işaret eden verilere eklenince mayıs ayında piyasaların gidişatında enflasyonist endişeler ana belirleyici oldu.

Altın fiyatları için kritik tarih! Altında yükseliş sürecek mi? Yönünü bu toplantı tayin edecek...

Fed yetkilileri her ne kadar söylemlerinde "faiz indirimi için erken" vurgusunu öne çıkarsa da varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya hazır olduğu mesajını vermeleri, enflasyonist endişeleri besleyen bir başka gelişme olarak öne çıktı.

Altın fiyatları için kritik tarih! Altında yükseliş sürecek mi? Yönünü bu toplantı tayin edecek...

Tüm bunlar karşısında mayıs ayında dolar endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 89,8 seviyelerine inerken, altının onsu da yüzde 7,8'lik artışla 1.906,8 dolardan kapanış gerçekleştirdi. Bu süreçte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 1,4890 seviyelerine inerek ons altının fiyatındaki yükselişe destek verdi.

Altın fiyatları için kritik tarih! Altında yükseliş sürecek mi? Yönünü bu toplantı tayin edecek...

Altının ons fiyatı haziran ayına da güçlü bir görünümle başlarken, 1.916,6 dolarla yaklaşık 5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, hareketini 1.860-1.920 dolar bandında sürdürdüğü görülüyor.