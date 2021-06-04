Altın fiyatları için kritik tarih! Altında yükseliş sürecek mi? Yönünü bu toplantı tayin edecek...
Son dönemde küresel piyasalardaki enflasyonist endişeler ve dolar endeksindeki zayıflık nedeniyle değer kazanan altının ons fiyatında gözler Fed'in 15-16 Haziran'da yapılacak toplantısına çevrildi. Altının yönünün toplantı sonrası belli olacağına dikkat çeken ekonomistler, "Dolar bazında altın fiyatında ana yön yukarı olmaya devam ediyor ancak son dönemde yaşanan hızlı yükseliş ons altında aşağı yönlü bir düzeltmeye kapı açmış olabilir" dedi. Peki altında yükseliş sürecek mi? Gram altın ne kadar? Altının ons fiyatında son durum ne? İşte detaylar...
Küresel ekonomide toparlanmaya işaret eden veriler ve bu paralelde artan enflasyonist endişeler ile dolar endeksindeki zayıflık mayıs ayında altının ons fiyatında yüzde 8'e yakın değer kazanmasını sağlarken, analistler haziran ayı ortasında yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak mesajların ons altında yön tayinini netleştireceğini belirtiyor.
Tüm bunlar karşısında mayıs ayında dolar endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 89,8 seviyelerine inerken, altının onsu da yüzde 7,8'lik artışla 1.906,8 dolardan kapanış gerçekleştirdi. Bu süreçte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 1,4890 seviyelerine inerek ons altının fiyatındaki yükselişe destek verdi.