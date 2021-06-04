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Memur ve emekli vatandaşlara müjde! Milyonlarca emekli çifte bayram yapacak! Temmuz zammı ile en düşük maaş miktarı...

Temmuz ayına az bir zaman kala milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konulardan biri emekli ve memurlara yapılacak olan Temmuz zammı oluyor. Dün enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte heyecan arttı, memur ve emekli vatandaşlara müjdeli haber geldi. Milyonlarca emekli çifte bayram yapacak, hem Kurban Bayramı ikramiyesini hem de zamlı maaşlarını alacak. Peki hem SGK hem de memur emeklileri ne kadar maaş alacak? Temmuz zammı ile en düşük maaş miktarı…

04.06.2021 10:55 - Son Güncelleme: 04.06.2021 10:55
Memur ve emekli vatandaşlara müjde! Milyonlarca emekli çifte bayram yapacak! Temmuz zammı ile en düşük maaş miktarı...

Temmuz ayına az bir zaman kala milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konulardan biri emekli ve memurlara yapılacak olan Temmuz zammı oluyor. Dün enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte heyecan arttı, memur ve emekli vatandaşlara müjdeli haber geldi. Milyonlarca emekli çifte bayram yapacak, hem Kurban Bayramı ikramiyesini hem de zamlı maaşlarını alacak. Peki hem SGK hem de memur emeklileri ne kadar maaş alacak? Temmuz zammı ile en düşük maaş miktarı…

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Memur ve emekli vatandaşlara müjde! Milyonlarca emekli çifte bayram yapacak! Temmuz zammı ile en düşük maaş miktarı...

Milyonları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı ve 5 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Temmuz zammına ilişkin detaylar da belli olmaya başladı. Yılda iki kez Ocak ve Temmuz olmak üzere verilen zam oranları merakla araştırılırken milyonlarca emekli vatandaş hem zamlı maaşlarını alacak hem de Kurban Bayramı ikramiyesi ile çifte mutluluk yaşamış olacak. Peki Temmuz zammı ile en düşük maaş miktarı ne kadar olacak? İşte ekonomi gündeminden düşmeyen konuya dair merak edilen tüm bilgiler…

Memur ve emekli vatandaşlara müjde! Milyonlarca emekli çifte bayram yapacak! Temmuz zammı ile en düşük maaş miktarı...

Mayıs ayı için yüzde 0,98 olarak açıklanan enflasyon, yılık ilk 5 ayında yüzde 6,39 olarak kaydedildi.

Memur ve emekli vatandaşlara müjde! Milyonlarca emekli çifte bayram yapacak! Temmuz zammı ile en düşük maaş miktarı...

YÜZDE 7 CİVARI OLMASI BEKLENİYOR

6 aylık enflasyon oranına göre maaşlarına zam alacak olan memur ve emeklilerin alacağı zam miktarının yüzde 7 civarında olması bekleniyor. Emeklilere bunun dışında bin 100 TL de bayram ikramiyesi ödenecek.

Memur ve emekli vatandaşlara müjde! Milyonlarca emekli çifte bayram yapacak! Temmuz zammı ile en düşük maaş miktarı...

İlk 5 aylık verilere bakıldığında Bağ-Kur ve SSK emeklileri için yüzde 6.39'luk zam oranı belirlendi.