Memur ve emekli vatandaşlara müjde! Milyonlarca emekli çifte bayram yapacak! Temmuz zammı ile en düşük maaş miktarı...

Temmuz ayına az bir zaman kala milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konulardan biri emekli ve memurlara yapılacak olan Temmuz zammı oluyor. Dün enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte heyecan arttı, memur ve emekli vatandaşlara müjdeli haber geldi. Milyonlarca emekli çifte bayram yapacak, hem Kurban Bayramı ikramiyesini hem de zamlı maaşlarını alacak. Peki hem SGK hem de memur emeklileri ne kadar maaş alacak? Temmuz zammı ile en düşük maaş miktarı…