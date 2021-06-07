Sıfır araçlarda fiyat dopingi! O modellere 51 bin TL zam geldi! Toyota: Yaris, Coralla, RAV4 C-HR...

Sıfır araçlarda zam depremi: Haziran ayının gelmesiyle birlikte sıfır araç fiyatlarında yükseliş başladı. Otomobil firmaları yeni zam listesini resmi internet sitelerinde paylaşmaya başladı. Bu firmalardan biri de Toyota oldu. Toyota 2021 model araçlarında 4 Haziran'dan itibaren 51.000 TL üzerinde zam uyguladı. İşte Haziran Corolla Hatcback Hybrid, Corolla Hatcback, Corolla Hybrid, Corolla, C-HR Hybrid, C-HR, ve RAV4 Hybrid fiyatları...