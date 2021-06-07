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Sıfır araçlarda fiyat dopingi! O modellere 51 bin TL zam geldi! Toyota: Yaris, Coralla, RAV4 C-HR...

Haziran ayının gelmesiyle birlikte sıfır araç fiyatlarında yükseliş başladı. Otomobil firmaları yeni zam listesini resmi internet sitelerinde paylaşmaya başladı. Bu firmalardan biri de Toyota oldu. Toyota 2021 model araçlarında 4 Haziran'dan itibaren 51.000 TL üzerinde zam uyguladı. İşte Haziran Corolla Hatcback Hybrid, Corolla Hatcback, Corolla Hybrid, Corolla, C-HR Hybrid, C-HR, ve RAV4 Hybrid fiyatları...

07.06.2021 09:58 - Son Güncelleme: 07.06.2021 10:02
Sıfır araçlarda fiyat dopingi! O modellere 51 bin TL zam geldi! Toyota: Yaris, Coralla, RAV4 C-HR...

Sıfır araçlarda zam depremi: Haziran ayının gelmesiyle birlikte sıfır araç fiyatlarında yükseliş başladı. Otomobil firmaları yeni zam listesini resmi internet sitelerinde paylaşmaya başladı. Bu firmalardan biri de Toyota oldu. Toyota 2021 model araçlarında 4 Haziran'dan itibaren 51.000 TL üzerinde zam uyguladı. İşte Haziran Corolla Hatcback Hybrid, Corolla Hatcback, Corolla Hybrid, Corolla, C-HR Hybrid, C-HR, ve RAV4 Hybrid fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sıfır araçlarda fiyat dopingi! O modellere 51 bin TL zam geldi! Toyota: Yaris, Coralla, RAV4 C-HR...

Toyota'nın 4 Haziran itibari ile geçerli olan zamlı güncel fiyat listesi haberimizde yer alıyor. İşte 2021 araç modelleri ve fiyatları;

Sıfır araçlarda fiyat dopingi! O modellere 51 bin TL zam geldi! Toyota: Yaris, Coralla, RAV4 C-HR...

2021 MODEL TOYOTA COROLLA HAZİRAN FİYAT LİSTESİ;

1.5 Vision

220.200 TL

1.5 Vision Multidrive

229.550 TL

1.5 Dream

280.550 TL

Sıfır araçlarda fiyat dopingi! O modellere 51 bin TL zam geldi! Toyota: Yaris, Coralla, RAV4 C-HR...

1.5 Dream Multidrive S

287.350 TL

1.5 Flame

297.150 TL

1.5 Passion X-Pack Multidrive

308.100 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S

324.800 TL

1.5 Passion X-Pack Multidrive

362.100 TL

Sıfır araçlarda fiyat dopingi! O modellere 51 bin TL zam geldi! Toyota: Yaris, Coralla, RAV4 C-HR...

2021 Model Toyota Corolla Hybrid Haziran Fiyat Listesi;

Hybrid Dream e-CVT
339.050 TL


Hybrid Flame e-CVT
349.450 TL

Hybrid Flame X-Pack e-CVT

359.350 TL


Hybrid Passion X-Pack e-CVT
390.250 TL