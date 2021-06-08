Vatandaşları sevindiren gelişme yaşandı! Borçlarınıza... Kredi ve kredi kartı borcuyla ilgili son dakika açıklaması!
Peş peşe açıklamalar yapıldı! Bu bağlamda gelen haber kredi kartı ve kredi kullanan milyonlarca bireyi ilgilendiriyor. Uzun seneler ödenmeyen kredi ve kredi kartı borçları kara listeye alınıyor. Kredi kartı borcu bulunup kara listeye alınan şahısların uzun bir vakit bankalarla çalışması da güç hale geliyor. Kara listeye düşenler daha sonrasında kredi kartı ve kredi kullanmak için beklemesi gerekiyor. Kredi kartı borcu ya da kredi borcu olanların borçları bir vakit sonra varlık idare işletmelerine devroluyor. Süreç ise bundan sonra başlıyor. Borçlu vatandaşlar borçlarını varlık yönetim şirketlerine ödüyor.
Kredi ve kredi kartı borçlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi! Kredi ve kredi kartı borcu olanlar indirim ve kampanya fırsatından yararlanıyor... Uzun yıllar ödenmeyen kredi ve kredi kartı borçları kara listeye alınıyor. Kara listeye düşenlerin daha sonrasında kredi kartı ve kredi kullanmak için beklemesi gerekiyor. Kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşların kara listeden çıkmak için borçlarını ödemesi gerekiyor. Bu noktada kredi ve kredi kartı borcu olanlara BDDK'nın belirlediği çerçevede toplam alacak tutarında indirim ve taksit imkanları sunuluyor. Müşteriler daha esnek koşullarla ödeme imkanı bularak bankalardan tekrar faydalanabilecek duruma geliyor. İşte kredi ve kredi kartı borçlarıyla ilgili tüm bilinmesi detaylar...