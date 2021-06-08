Vatandaşları sevindiren gelişme yaşandı! Borçlarınıza... Kredi ve kredi kartı borcuyla ilgili son dakika açıklaması!

Kredi ve kredi kartı borçlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi! Kredi ve kredi kartı borcu olanlar indirim ve kampanya fırsatından yararlanıyor... Uzun yıllar ödenmeyen kredi ve kredi kartı borçları kara listeye alınıyor. Kara listeye düşenlerin daha sonrasında kredi kartı ve kredi kullanmak için beklemesi gerekiyor. Kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşların kara listeden çıkmak için borçlarını ödemesi gerekiyor. Bu noktada kredi ve kredi kartı borcu olanlara BDDK'nın belirlediği çerçevede toplam alacak tutarında indirim ve taksit imkanları sunuluyor. Müşteriler daha esnek koşullarla ödeme imkanı bularak bankalardan tekrar faydalanabilecek duruma geliyor. İşte kredi ve kredi kartı borçlarıyla ilgili tüm bilinmesi detaylar...