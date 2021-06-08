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Bu mesleklere geçene büyük müjde! Dikkat çeken kıdem tazminatı açıklaması yapıldı! Flaş adım geldi!

Flaş adım... Peş peşe son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Bu meslekler gelecekte meste edecek! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'yeni nesil çalışma yöntemleri' kapsamında milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni teşvik modelleri devreye giriyor. Geleceğin işlerinde yeni iş imkânlarını oluşturmaya katkı için 'geçiş destekleri' verilecek. Teknolojik, dijital yeniliklerin geliştirilebileceği kuruluşlarda uzun yarıyıl staj programları da desteklenecek. Her iki dayanağa müteveccih yönetimsel karar Aralık'ta yürürlüğe girecek. Üniversitelerle işbirliğini temel alan bu destek modeli Aralık'ta uygulanmaya başlayacak.

08.06.2021 08:24 - Son Güncelleme: 08.06.2021 08:24
Flaş adım geldi! Bu mesleklere geçene büyük müjde! Dikkat çeken kıdem tazminatı açıklaması yapıldı!

Peş peşe son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! 'Yeni nesil çalışma yöntemleri' ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. İş değiştirmek isteyen kişilere yeni iş olanaklarını oluşturmak için geçiş destekleri verilecek. Eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yük kaldırılacak. İşte ekonomide yeni atılacak adımlara ilişkin son dakika haberinin detayları… Kıdem tazminatı o işyerinde çalışarak geçirdiğiniz her yıl için bir aylık brüt ücret baz alınarak hesaplanır. Yılın artan kısımları da oranlanarak hesaba eklenip tazminatın net değeri bulunur.

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Flaş adım geldi! Bu mesleklere geçene büyük müjde! Dikkat çeken kıdem tazminatı açıklaması yapıldı!

KISMİ ÇALIŞANA KIDEM

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; Yeni çalışma modelleri yaygın hale gelirken çalışanların hakları yasal olarak korumaya alınıyor. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uzaktan çalışma mevzuatını yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize ediyor.

Flaş adım geldi! Bu mesleklere geçene büyük müjde! Dikkat çeken kıdem tazminatı açıklaması yapıldı!

Kısmi süreli çalışanlara kıdem tazminatı hakkı, yıllık ücretli izin, hafta tatiline ilişkin yasal düzenleme de 31 Aralık'ta yaşama geçiriliyor.

Flaş adım geldi! Bu mesleklere geçene büyük müjde! Dikkat çeken kıdem tazminatı açıklaması yapıldı!

Mevcut yasaya göre kıdem tazminatı alabilmek için aynı işyerinde bir veya birden fazla işyerinde en az bir yıl çalışma zorunluluğu bulunuyor.

Flaş adım geldi! Bu mesleklere geçene büyük müjde! Dikkat çeken kıdem tazminatı açıklaması yapıldı!

Yıllık ücretli izin hakkı için de aynı koşul bulunuyor. İş Kanunu'nda kısmi süreli çalışanların sosyal haklarının yanı sıra kıdeme hak kazanma sürelerine ilişkin düzenlemeler yapılıyor.