Bu mesleklere geçene büyük müjde! Dikkat çeken kıdem tazminatı açıklaması yapıldı! Flaş adım geldi!
Flaş adım... Peş peşe son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Bu meslekler gelecekte meste edecek! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'yeni nesil çalışma yöntemleri' kapsamında milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni teşvik modelleri devreye giriyor. Geleceğin işlerinde yeni iş imkânlarını oluşturmaya katkı için 'geçiş destekleri' verilecek. Teknolojik, dijital yeniliklerin geliştirilebileceği kuruluşlarda uzun yarıyıl staj programları da desteklenecek. Her iki dayanağa müteveccih yönetimsel karar Aralık'ta yürürlüğe girecek. Üniversitelerle işbirliğini temel alan bu destek modeli Aralık'ta uygulanmaya başlayacak.
Peş peşe son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! 'Yeni nesil çalışma yöntemleri' ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. İş değiştirmek isteyen kişilere yeni iş olanaklarını oluşturmak için geçiş destekleri verilecek. Eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yük kaldırılacak. İşte ekonomide yeni atılacak adımlara ilişkin son dakika haberinin detayları… Kıdem tazminatı o işyerinde çalışarak geçirdiğiniz her yıl için bir aylık brüt ücret baz alınarak hesaplanır. Yılın artan kısımları da oranlanarak hesaba eklenip tazminatın net değeri bulunur.