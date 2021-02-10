Sıfır araç fiyatlarında görülmemiş düşüş! Sıfır otomobilde hangi marka ne kadar? İşte araba markalarının indirimleri
Sıfır otomobil almak isteyenler markaların kampanyalarını takip ederken şubat ayı sıfır otomobil fiyat listesi güncellendi. Şubat 2021'e ait en uygun sıfır araç fiyatlarını sizin için derledik. İşte markaların sıfır araç fiyat listesi…
10.02.2021 09:23
- Son Güncelleme: 10.02.2021 09:39
Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri hissedilmeye devam ederken sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, 2021 şubat ayı en uygun sıfır araç fiyatlarını araştırmaya başladı.
Geçtiğimiz ay sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, şubat ayına ait en ekonomik otomobil fiyatlarını paylaştı.
Birçok marka şubat ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor.
Şubat 2021'e ait en uygun sıfır araçları ve fiyatlarda son 3 ay içerisinde yaşanan değişimler ise şu şekilde gerçekleşti;