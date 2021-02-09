Bankalar SMS yoluyla iletiyor resmen değişti! Çoğu kişi farkında bile değil! Şubelerde bundan sonra...

Aralık ayında vaka sayılarının artışına bağlı olarak bankalar çalışma saatlerini değiştirdiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz ay bankalardan yeni açıklamalar peş peşe yapıldı ve çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Alınan bu kararlar mesaj yoluyla vatandaşlara gönderildi. Çeşitli işlemlerini gerçekleştirmek üzere banka şubelerine gidecekler yeni çalışma saatlerini öğrenmek istiyor.Gün içerisinde yüz binlerce kişi müşterisi olduğu bankalara giderek çeşitli işlemlerini gerçekleştiriyor. Bankalar yakın bir zaman zarfında müşterilerine SMS yoluyla yeni çalışma saatlerini iletti.