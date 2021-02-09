Bankalar SMS yoluyla iletiyor resmen değişti! Çoğu kişi farkında bile değil! Şubelerde bundan sonra...
Bankalar SMS yoluyla iletiyor resmen değişti! Çoğu kişi farkında bile değil! Şubelerde bundan sonra çalışma saatlerinin değiştiği bilgisi banka müşterilerine ulaştırıldı. Pandemi sürecinde bankalar vaka sayıları doğrultusunda pek çok değişiklik uyguladı. Son olarak pek çok banka tarafından müşterilerine yollanan mesajda çalışma saatlerinin değiştiği bilgisi paylaştı. Bu bağlamda banka şubelerinde işleri olan vatandaşlar hangi bankanın saat kaçta açıldığını öğrenmek üzere araştırmalar yapıyor. Haberimizin içerisinde çalışma saatlerini ve iletilen mesajları ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz.
09.02.2021 21:56
- Son Güncelleme: 09.02.2021 21:56
Aralık ayında vaka sayılarının artışına bağlı olarak bankalar çalışma saatlerini değiştirdiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz ay bankalardan yeni açıklamalar peş peşe yapıldı ve çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Alınan bu kararlar mesaj yoluyla vatandaşlara gönderildi. Çeşitli işlemlerini gerçekleştirmek üzere banka şubelerine gidecekler yeni çalışma saatlerini öğrenmek istiyor.Gün içerisinde yüz binlerce kişi müşterisi olduğu bankalara giderek çeşitli işlemlerini gerçekleştiriyor. Bankalar yakın bir zaman zarfında müşterilerine SMS yoluyla yeni çalışma saatlerini iletti.