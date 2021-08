8,45 oranında zam... 2021 Ağustos ayında maaşlara ek zam: SGK-SSK ve Bağkur ile emekli olanlara yeni bir maaş zammı!

Peş peşe açıklamalar yapıldı. Detaylar belli oldu! 8,45 oranında zam... On binlerce vatandaş temmuz ayı amacıylade hem maaşlarına gelen zam hem de ikramiye ödemeleri ile rahat bir soluk aldılar. Maaşlara gelen ikinci zammın sonrasında ödemeler de zamlı olarak geldi. Her ne kadar sene amacıylade memur ve emekli maaşlarına Ocak ve temmuz aylarında senede iki kere zam gelse bile bu sene ağustos ayı amacıyla de müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. On binlerce emekli vatandaşın maaşlarını çok yakından etkileyecek zam ileriki mi en merak edilen konuların başında geldi.