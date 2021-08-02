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Haberler Ekonomi 8,45 oranında zam... 2021 Ağustos ayında maaşlara ek zam: SGK-SSK ve Bağkur ile emekli olanlara yeni bir maaş zammı!

8,45 oranında zam... 2021 Ağustos ayında maaşlara ek zam: SGK-SSK ve Bağkur ile emekli olanlara yeni bir maaş zammı!

On binlerce vatandaş Temmuz ayı amacıyla da hem maaşlarına gelen zam hem de ikramiye ödemeleri ile rahat bir soluk aldılar. Maaşlara gelen ikinci zammın sonrasında ödemeler de zamlı olarak geldi. Her ne kadar sene amacıylade memur ve emekli maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında senede iki kere zam gelse bile bu sene ağustos ayı amacıyla de müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.

takvim.com.tr
02.08.2021 08:03 - Son Güncelleme: 02.08.2021 08:03
8,45 oranında zam... 2021 Ağustos ayında maaşlara ek zam: SGK-SSK ve Bağkur ile emekli olanlara yeni bir maaş zammı!

Peş peşe açıklamalar yapıldı. Detaylar belli oldu! 8,45 oranında zam... On binlerce vatandaş temmuz ayı amacıylade hem maaşlarına gelen zam hem de ikramiye ödemeleri ile rahat bir soluk aldılar. Maaşlara gelen ikinci zammın sonrasında ödemeler de zamlı olarak geldi. Her ne kadar sene amacıylade memur ve emekli maaşlarına Ocak ve temmuz aylarında senede iki kere zam gelse bile bu sene ağustos ayı amacıyla de müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. On binlerce emekli vatandaşın maaşlarını çok yakından etkileyecek zam ileriki mi en merak edilen konuların başında geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
8,45 oranında zam... 2021 Ağustos ayında maaşlara ek zam: SGK-SSK ve Bağkur ile emekli olanlara yeni bir maaş zammı!

Emekli ve memur maaşlarına toplu sözleşme ile enflasyon farkından kaynaklı olarak maaşlarına yüzde 8,45 oranında zam geldi.

8,45 oranında zam... 2021 Ağustos ayında maaşlara ek zam: SGK-SSK ve Bağkur ile emekli olanlara yeni bir maaş zammı!

Bu hal sonrasında dul ve yetim ile emekli aylıkları alan vatandaşlara tekrar yüzde 4 ila yüzde 5 arasında ek bir ödeme gelecek.

8,45 oranında zam... 2021 Ağustos ayında maaşlara ek zam: SGK-SSK ve Bağkur ile emekli olanlara yeni bir maaş zammı!

Ek ödemeler yolda…

Vatandaşların aldıkları ek ödemelere de maaşlarına gelen zam gibi yüzde 8,45 oranında zam geldi. Ek ödemeler bu ay amacıylade 1554 TL seviyelerinden tam 1686 TL civarına kadar geldi.

8,45 oranında zam... 2021 Ağustos ayında maaşlara ek zam: SGK-SSK ve Bağkur ile emekli olanlara yeni bir maaş zammı!

1686 TL civarına kadar emekli maaşı alan vatandaşlara ek ödeme olarak yüzde 5 yansıma yapılırken 1686 TL ve üzerinde maaş alamlar amacıyla de yüzde 4 oranında ek ödemeler geliyor.