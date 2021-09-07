Ve sonunda belli oldu! 8.284 lira ödeniyor! 1 yıl şartı var... Tazminat hakkı ise... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

8.284 lira ödeniyor! 1 yıl şartı var... Tazminat hakkı ise... Emeklilikte "ikramiye", işsiz kalındığında "güvence", işe haklı sebep olmadan son verildiğinde "tazminat" olan kıdem milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Bu sene amacıyla kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira olarak belirlenirken, 5 sene çalışan biri işten çıkarıldığında 41 bin 420 lira alacak. Hamilelik ve doğum sebebiyle işten ayrılma, ücret yükselişinde anlaşmazlık nedeniyle istifada tazminat hakkı doğmuyor. Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması halinde işveren doğrultusundan çalıştığı seneler amacıyla ödediği ücrettir.