BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Mayıs Pazartesi scooter sürprizi! BİM aktüel bu hafta yine dopdolu! Kaktüs temalı ürünler…
Gündemde yoğun bir şekilde araştırılan BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Mayıs Pazartesi yayınlandı ve vatandaşlar tarafından hemen incelenmeye başlandı. Her hafta belirli günlerde birbirinden çeşitli ve güzel ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan marketler zincirinde bu hafta özellikle scooter sürprizi yoğun ilgi görüyor. BİM aktüel bu hafta yine dopdolu, kaktüs temalı ürünler de ön plana çıkıyor ve kaktüs desenini sevenler bu ürünlere bayılacak. Stoklarla sınırlı olan BİM aktüel ürünleri haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.
Gündemde yoğun bir şekilde araştırılan BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Mayıs Pazartesi yayınlandı ve vatandaşlar tarafından hemen incelenmeye başlandı. Her hafta belirli günlerde birbirinden çeşitli ve güzel ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan marketler zincirinde bu hafta özellikle scooter sürprizi yoğun ilgi görüyor. BİM aktüel bu hafta yine dopdolu, kaktüs temalı ürünler de ön plana çıkıyor ve kaktüs desenini sevenler bu ürünlere bayılacak. Stoklarla sınırlı olan BİM aktüel ürünleri haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.
BİM aktüel ürünler kataloğundaki ürünler 24 Mayıs Pazartesi günü satışa sunulacak. Sabahın erken saatlerinde markete gidecek olan vatandaş şimdiden alacaklarının listesini yapmak istiyor. BİM marketlerde bu hafta özellikle scooter sevenleri mutlu edecek cazip fiyatlar var, ayrıca kaktüs desenini sevenler için banyo halısından havluya, mutfak yer setinden bardaklara ve tabaklara kadar birçok seçenek sizleri bekliyor. BİM aktüel ürünlerde televizyon ve tablet ürünlerindeki kampanyalar da yoğun ilgi görüyor. İşte güncel katalog…
Woger Elektrikli Scooter
• Motor gücü: 500 W
• Menzil: 65 km'ye kadar
• Dijital gösterge
• Net ağırlık: 45 kg
• Batarya Tipi: Lityum İyon Pil (Hafif ve Uzun Ömürlü) 48 Volt - 20 Amper
• Maksimum hız: 40 km
• Model yılı 2020
• A ve B tipi ehliyetler ile kullanıma uygundur
• Plaka için evraklar teslim edilecek olup, plaka çıkarma sorumluluğu müşterilerimize aittir
• Motorlu taşıt vergisi ve trafik sigortasından muaf