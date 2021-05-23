BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Mayıs Pazartesi scooter sürprizi! BİM aktüel bu hafta yine dopdolu! Kaktüs temalı ürünler…

Gündemde yoğun bir şekilde araştırılan BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Mayıs Pazartesi yayınlandı ve vatandaşlar tarafından hemen incelenmeye başlandı. Her hafta belirli günlerde birbirinden çeşitli ve güzel ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan marketler zincirinde bu hafta özellikle scooter sürprizi yoğun ilgi görüyor. BİM aktüel bu hafta yine dopdolu, kaktüs temalı ürünler de ön plana çıkıyor ve kaktüs desenini sevenler bu ürünlere bayılacak. Stoklarla sınırlı olan BİM aktüel ürünleri haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.