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Araç alacaklar müjde! Sıfır otomobil modellerinde Eylül ayına özel bütçeye dost kampanyalar! Renault, Peugeot, Dacia…

Araba alma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar otomobil markalarının hangi modellerinde nasıl kampanyalar olduğunu merak ediyor ve gündemde sıklıkla araştırıyor. Sıfır otomobil modellerinde Eylül ayına özel bütçeye dost kampanyalar dikkat çekiyor. Renault, Peugeot, Dacia gibi markaların Eylül fırsatlarını yakalamak için acele edin, haberimizden kolayca hangi indirimlerin olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca Renault, Peugeot, Dacia ve daha pek çok markanın modellerinde güncel fiyatların neler olduğunu da haberimizde derledik.

25.09.2021 19:16 - Son Güncelleme: 25.09.2021 19:16
Araç alacaklar müjde! Sıfır otomobil modellerinde Eylül ayına özel bütçeye dost kampanyalar! Renault, Peugeot, Dacia…

Araç almak isteyen yüzbinlerce kişi otomobil markalarının kampanyalarını yakından takip ederek bütçelerine en uygun şekilde satın alıp yapmak istiyor. Belirli tarihler arasında sunulan kampanyaları kaçırmak istemeyenlerin acele etmesi gerekiyor, Eylül ayının bitmesine az bir zaman kala hangi indirim kampanyalarının güncel olarak devam ettiğini haberimizden öğrenebilirsiniz. Renault, Peugeot, Dacia gibi daha pek çok markanın hangi modellerinde hangi kampanyaların olduğu ve güncek fiyat listesi de haberimizin içeriğinde yer alıyor.

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Araç alacaklar müjde! Sıfır otomobil modellerinde Eylül ayına özel bütçeye dost kampanyalar! Renault, Peugeot, Dacia…

RENAULT KAMPANYA

Renault Mais açıklamasına göre, Renault'nun 2021 model otomobillerinden yeni Taliant'ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, yeni Megane sedanın Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla sahiplerini bekliyor.

Araç alacaklar müjde! Sıfır otomobil modellerinde Eylül ayına özel bütçeye dost kampanyalar! Renault, Peugeot, Dacia…

Sınırlı sayıdaki 2021 model yeni Taliant, yeni Clio, ZOE ve yeni Megane versiyonlarında 3 bin TL'lik takas indirim fırsatı da eylül ayında sunuluyor.

Araç alacaklar müjde! Sıfır otomobil modellerinde Eylül ayına özel bütçeye dost kampanyalar! Renault, Peugeot, Dacia…

Renault Finans'tan kredi kullananlar, 2021 model yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 157 bin 900 TL, ZOE'ye ise 316 bin 900 TL'lik fiyatla sahip olabiliyor.

Araç alacaklar müjde! Sıfır otomobil modellerinde Eylül ayına özel bütçeye dost kampanyalar! Renault, Peugeot, Dacia…

Renault'nun tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanları ile "satinal.renault.com.tr" platformu üzerinden gerçekleşen çevrim içi satışlarda Renault Finans'tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor.

Ayrıca, aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.

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