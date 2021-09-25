Araç alacaklar müjde! Sıfır otomobil modellerinde Eylül ayına özel bütçeye dost kampanyalar! Renault, Peugeot, Dacia…

Araç almak isteyen yüzbinlerce kişi otomobil markalarının kampanyalarını yakından takip ederek bütçelerine en uygun şekilde satın alıp yapmak istiyor. Belirli tarihler arasında sunulan kampanyaları kaçırmak istemeyenlerin acele etmesi gerekiyor, Eylül ayının bitmesine az bir zaman kala hangi indirim kampanyalarının güncel olarak devam ettiğini haberimizden öğrenebilirsiniz. Renault, Peugeot, Dacia gibi daha pek çok markanın hangi modellerinde hangi kampanyaların olduğu ve güncek fiyat listesi de haberimizin içeriğinde yer alıyor.