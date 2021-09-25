Araç alacaklar müjde! Sıfır otomobil modellerinde Eylül ayına özel bütçeye dost kampanyalar! Renault, Peugeot, Dacia…
Araba alma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar otomobil markalarının hangi modellerinde nasıl kampanyalar olduğunu merak ediyor ve gündemde sıklıkla araştırıyor. Sıfır otomobil modellerinde Eylül ayına özel bütçeye dost kampanyalar dikkat çekiyor. Renault, Peugeot, Dacia gibi markaların Eylül fırsatlarını yakalamak için acele edin, haberimizden kolayca hangi indirimlerin olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca Renault, Peugeot, Dacia ve daha pek çok markanın modellerinde güncel fiyatların neler olduğunu da haberimizde derledik.
25.09.2021 19:16
- Son Güncelleme: 25.09.2021 19:16
Araç almak isteyen yüzbinlerce kişi otomobil markalarının kampanyalarını yakından takip ederek bütçelerine en uygun şekilde satın alıp yapmak istiyor. Belirli tarihler arasında sunulan kampanyaları kaçırmak istemeyenlerin acele etmesi gerekiyor, Eylül ayının bitmesine az bir zaman kala hangi indirim kampanyalarının güncel olarak devam ettiğini haberimizden öğrenebilirsiniz. Renault, Peugeot, Dacia gibi daha pek çok markanın hangi modellerinde hangi kampanyaların olduğu ve güncek fiyat listesi de haberimizin içeriğinde yer alıyor.