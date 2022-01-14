Sıfır araç alacaklar için müjde! Sıfır faiz kampanyası dikkat çekiyor! İşte Peugeot otomobiller için kredi faiz oranları…
Peugeot Araba sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. En çok satan markalardan biri olan Peugeot otomobil modellerinin ne kadar faiz oranlarıyla satışa sunulduğu merak konusu oldu. Özellikle sıfır faiz kampanyası dikkat çekiyor, bazı modellerde sunulan düşük faizler de yoğun ilgi görüyor. Şubeleri gezmeye gerek kalmadan bilgi edinmek isteyenler için haberimizde Peugeot marka hangi modellerinin ne kadar faizle sunulduğunu derledik, bütçenize ve ihtiyacınıza en uygun modeli tercih edebilirsiniz.
Araba almak isteyen ve tercihini de sıfırdan yana kullanmak isteyenler bütçelerini ayarlarken birikimlerinin üzerine kredi de almak istiyor. Markaların kendi modelleri için yaptığı güncel kampanyalar merak konusu oluyor ve 2022 yılında faiz oranlarının ne yönde değiştiği sıklıkla araştırılıyor. Peugeot sıfır faiz kampanyası dikkat çekiyor ve hangi modelinde yaptığı, diğer Peugeot otomobiller için kredi faiz oranlarının ne kadar olduğunu haberimizde bulabilirsiniz.
*31/01/2022 tarihine kadar yetkili satıcılarımızda, Kredi Koruma Sigortası ve PSA Kasko alan gerçek kişilere ve tüzel kişilere uygulanacak aylık %0 kampanya faiz avantajı, perakende kanalından yapılacak araç alımlarının konu olduğu 50.000 TL 12 ay vadeli PSA Finans Kredilerinde geçerlidir. Örnek ödeme planına tahsis ücreti, vergiler ve masraflar dahil edilmiş olup, Kredi Koruma Sigortası ve PSA Kasko dahil edilmemiştir. Maksimum kredi tutarı ve kredi vadesi kanunen belirtilen sınırlara tabidir. Araç bedeli 120.000 TL ve altında olan araçlar için araç bedelinin azami %70'ine kadar ve azami 48 ay vade ile, araç bedeli 120.001 TL - 300.000 TL arasındaki araçlar için araç bedelinin azami %50'sine kadar ve azami 36 ay vade ile, araç bedeli 300.001 TL – 750.000 TL arasındaki araçlar için araç bedelinin azami %30'una kadar ve azami 24 ay ile, araç bedeli 750.001 TL ile 1.500.000 TL olan araçlar için araç bedelinin azami %20'sine kadar ve azami 12 ay vade ile kredi kullanılabilir.
Araç bedeli 1.500.000 TL'nin üzerinde olan araçlar için kredi kullandırılamamaktadır. Faiz oranı ve taksit tutarı, kullanılan kredi tutar ve vadesine göre değişiklik gösterebilmektedir. PSA Finans'ın finansal çözümleri TEB Finansman A.Ş. tarafından sunulmakta olup kredilendirme şartları TEB Finansman A.Ş. tarafından belirlenmektedir. Kredi Koruma Sigortası çözümleri BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş tarafından ve PSA Kasko ürünü Aksigorta A.Ş. ve Groupama Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Kampanya 2021 model yılı versiyonlarında geçerlidir. Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5, Yeni 208 PRIME 1.2 Puretech 100hp EAT8 ve Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 versiyonları kampanyaya dahil değildir. Tüm kampanyalar, kampanyaya katılan Peugeot Yetkili Satıcıları'nda geçerli olup stoklarla sınırlıdır. İlandaki araç Türkiye ürün gamı ile farklılık gösterebilir. Faiz oranı ve taksit tutarı, kullanılan kredi tutar ve vadesine göre değişiklik gösterebilmektedir.