Emeklinin hesabına hemen yatıyor! Gözler parladı! Etekler zil çaldı! SGK ve Bağkur emeklileri için yeni nakit ikramiye oranları belli oldu!

2022 Bayram İkramiyesi Ne Kadar Oldu?

SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında SGK üzerinden emekli maaşı alanlar ile şehir ve gazi yakınları, ölüm aylığı alanlar, geçici köy korucuları, şampiyon sporcular ile bu kapsamda yer alan tüm vatandaşlara ödenen bayram ikramiyeleri 2022 yılında da ödenmeye devam edecek.