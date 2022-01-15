Emeklinin hesabına hemen yatıyor! Gözler parladı! Etekler zil çaldı! SGK ve Bağkur emeklileri için yeni nakit ikramiye oranları belli oldu!
Peş peşe açıklandı. Yeni oranlar belli oldu. 2022 emekli maaşı zam oranlarının belli olmasının ardından SGK emekli maaşları hakkında yeni düzenlemeleri duyurdu. Emekli maaşlarında yeni dönemin başlamasını sağlayan yeni düzenleme kapsamında, her yıl emekli ve ilgili ödeme grubu içinde yer alan vatandaşların 2 defa Kurban ve Ramazan bayramlarında aldıkları ikramiyeler de merak ediliyor. Emekli maaşlarına yapılan bir yeni düzenleme ise SSK ve Bağ Kur emeklilerinin hafta sonuna denk gelen günlerde de maaş almalarını da kapsıyor. İşte emekli maaşlarında yapılan son düzenlemeler
Bayram İkramiyelerinde Yeni Dönem!
Türkiye'de tüm emeklilerin yararlanabildiği bayram ikramiyelerinde yeni dönem başladı. SGK tarafından yılda iki defa yapılan ödemelerde, kişinin ölümü ya da durum değişikliği halinde peşin ödenen bayram ikramiyesi geri alınmayacak.
Normal şartlar altında bayram ayında verilen ikramiyeler, zaman zaman bayramdan bir önceki ayda da yatırılabiliyor. Ödeme tarihlerinin öne çekildiği dönemlerde ise bayram ikramiyesinin verildiği tarihten sonra, kişinin ölümü halinde veya yetim aylığı alan çocuklarının durum değişikliği gibi nedenlere bağlı olarak verilen ikramiyelerin geri alınmaması sağlandı.
2022 yılından itibaren uygulamaya alınan bu düzenleme sayesinde emeklilere yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri geri alınmayacak.
2022 Bayram İkramiyesi Ne Kadar Oldu?
SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında SGK üzerinden emekli maaşı alanlar ile şehir ve gazi yakınları, ölüm aylığı alanlar, geçici köy korucuları, şampiyon sporcular ile bu kapsamda yer alan tüm vatandaşlara ödenen bayram ikramiyeleri 2022 yılında da ödenmeye devam edecek.