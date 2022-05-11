🚘Sıfır araç alacaklar dikkat! 🔊Fiyatlar güncellendi, duyan şaştı kaldı! 🔎2022 en çok satılan uygun fiyatlı otomobiller listesi...
Sıfır otomobil almak isteyenler araştırmalarını yaparken bütçesine ve ihtiyacına en uygun seçenekleri öğrenmek istiyor. Artık belirli bir rakamın altında sıfır araç bulmak zorlaştı ve fiyatlar sık sık güncellenirken duyanlar şaştı kaldı. Küresel piyasalardaki yukarı yönlü hareketlilik ve çip krizi otomobil fiyatlarını yakından etkilerken Mayıs ayının yaşandığı şu günlerde alınabilecek en ucuz araçların hangileri olduğu merak edildi. 2022 en çok satılan uygun fiyatlı otomobiller listesi haberimizde yer alıyor.
Sıfır otomobil alacaklar sürekli güncellenen fiyatları merak ediyor ve gün içerisinde sıklıkla araştırıyor. Hem ihtiyacına hem de bütçesine en uygun aracı tercih edecekler tek tek otomobil bayilerini gezmek yerine internet üzerinden bilgilere ulaşmak istiyor. 2022 en çok satılan uygun fiyatlı otomobiller listesi haberimizde yer alıyor, inceleyerek fikir sahibi olabilir ve hangi modeli alacağınıza karar verebilirsiniz.
VOLKSWAGEN POLO
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression Liste fiyatı 393.500 TL, Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life Fiyatı 443.500 TL, Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450,800 TL, Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 561,400 TL
Micra 1.0 DIG-T 92 Düz Vites Visia, Fiyatı: 392.700 TL - NİSSAN Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna, Fiyatı: 469.900 TL
1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE 379.900 TL -1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 472.900 TL -1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 499.900 TL -1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 534.900 TL
Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life, Fiyatı: 545,800 TL
Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool, Fiyatı: 555.900 TL
STONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool, Fiyatı: 379.900 TL -Stonic 1.0L 100 PS Manuel Benzin Cool - 395.900 TL -Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 449.900 TL -Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 495.900 TL -Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance Konfor - 549.900 TL -Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 549.900 TL