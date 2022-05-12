🔎%10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği sunuluyor! 📌TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları... 📢Dar gelirli ailelere konut müjdesi!
Son yapılan Kabine Toplantısı'nın sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip halka seslendi ve mühim açıklamalarda bulundu. Artık dar gelirli aileler amacıyla konut sahibi olmak hayal değil, TOKİ 30 milyar liralık finansman verileceği duyuruldu. 81 ildeki konutlar amacıyla geçerli olacak ve belli başlı şartları taşıyanlar bu haktan yararlanabilecek. %10 peşinat ve 240 ay vade alternatifi sunulması gündemde yoğun ilgi görüyor ve detaylar merak ediliyor. TOKİ sosyal konut projesi müracaat şartları haberimizde yer alıyor.
12.05.2022 10:33 - Son Güncelleme: 12.05.2022 10:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paketlerini açıklamasıyla birlikte gözler TOKİ'ye çevrildi ve 30 milyar liralık finansman verileceği açıklandı. Dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin konutun daha inşa edilmesi planlanıyor ve böylelikle ev alabilmek artık hayal olmaktan çıkıyor. %10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği sunuluyor ve TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları merak ediliyor. İşte detaylar!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.