O ay işaret edildi! Altın fiyatlarında son dakika o durum resmen başladı! Vatandaşlar kuyumculara akın etti! 10 gr bilezik ve altın fiyatı bugün ne kadar?
Altın fiyatları Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ardından baskı altında kalmayı sürdürürken; ons altın fiyatı şu dakikalarda 1809 dolar civarında bulunuyor. Gram altın fiyatı ise, 927 lira civarında alıcı buluyor. Fed mayıs toplantısında 50 baz puan faiz artırımına gitmiş; Powell haziran ve temmuz ayı toplantılarında da 50 baz puan faiz artırımının gerçekleşebileceğine dair göz kırpmıştı. Fed'in para siyasetini belirleyen Federal Açık Pazar Komitesi'nin (FOMC) bir ileri toplantısı 14-15 Haziran'da yapılacak.
Altın fiyatlarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün gerçekleştirdiği 'şahin' açıklamaları ardından baskı devam ediyor. Başkan Powell verilen mülakatta şahin tavrını sürdürürken, "Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmemiz gerekiyor. Bunu göremezsek, o vakit daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek" şeklinde değerlendirdi. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri milyonlarca birey doğrultusundan yakından takip ediliyor. Altın alabilmek isteyenler ve yatırımcılar gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Tam altın kaç TL? soruların cevaplarını araştırıyor. Fed'in daha süratli faiz artırımına gidebileceği beklentisi ABD tahvil faizlerinin ve dolar dizininin artışında etkili olurken; altın fiyatları üstünde baskı yaratıyor.
Rusya – Ukrayna savaşı ve çoğalan endişelerle şubat ayından mart ayı ortalarına kadar yükselişlerin gözlendiği ons altında mart ortasından sonra revizyon hareketleri etkili oldu. Enflasyon endişeleri, Fed'e dair çoğalan sıkılaşma beklentileri ve dolardaki değer kazanımı ons altını baskılayan esas ilerlemeler olurken, ons altında nisan ortasından itibaren düşüşlerin sürat kazandığı ve teknik görünümün zayıfladığı görülüyor.
Mart ayı içinde 1.900 dolarlı seviyelerde tutunma çabası içinde olan ons altın nisan ayında derinleşen satışlarla tekrardan 1.850 – 1.800 dolar bandına kadar geri çekildi. Fed Başkanı Powell dünkü konuşmasında enflasyon düşene kadar para siyasetini sıkılaştırmaya devam edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici ispatlar görmemeleri durumunda daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti.
Altın fiyatlarında son durum
Ons altın bugün içinde 1786 dolar oranına kadar gerileyerek, 3,5 ayın en düşük civarını görürken; gün içinde en yüksek 1817 doları gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,07 oranında yükselişle 1813 dolardan prosedür gördü.
Altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 936,74 lira civarını, en düşük 893,53 lirayı gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken; saat 17:54 itibarıyla yüzde 0,65 oranında yükselişle 907,69 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1503 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 189 liradan satılıyor.
Yeni haftaya 1810 dolar seviyesinden başlayan ons altın, piyasada mühim bir fiyatlama olmamasına karşın sabah saatlerinde 1786 dolar oranına kadar geriledi.
Ons altın piyasalarda güvenilir liman olarak bilinir; lakin her devre bu özelliğini taşımıyor. Örneğin, son iki haftada piyasalarda riskli varlıklarda sert düşüşler yaşanırken ons altın yükselemedi; aksine baskı altında kaldı. Dolar endeksindeki kısmi geri çekilme ve ABD borsalarındaki kısmi toparlanma ise, ons altını son zamanlarda baskı altında tuttu. Bu hal bize korelasyonların devre devre bozulduğunu gösteriyor.