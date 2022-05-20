O ay işaret edildi! Altın fiyatlarında son dakika o durum resmen başladı! Vatandaşlar kuyumculara akın etti! 10 gr bilezik ve altın fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün gerçekleştirdiği 'şahin' açıklamaları ardından baskı devam ediyor. Başkan Powell verilen mülakatta şahin tavrını sürdürürken, "Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmemiz gerekiyor. Bunu göremezsek, o vakit daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek" şeklinde değerlendirdi. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri milyonlarca birey doğrultusundan yakından takip ediliyor. Altın alabilmek isteyenler ve yatırımcılar gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Tam altın kaç TL? soruların cevaplarını araştırıyor. Fed'in daha süratli faiz artırımına gidebileceği beklentisi ABD tahvil faizlerinin ve dolar dizininin artışında etkili olurken; altın fiyatları üstünde baskı yaratıyor.