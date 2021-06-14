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Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 Haziran ayı Fiat araç fiyatları zamlandı! Yeni Egea, 500, Panda, Fiorino, Doblo…

Sıfır araç alacaklar dikkat, Fiat modellerinde zamlı fiyatlar dikkat çekiyor. Milyonlarca kişi otomobil almanın hayalini kurarken otomobil markalarının güncel fiyatlarını da merak ederek gündemde sıkça araştırıyor. Özellikle pandemiden dolayı ekonomik sıkıntı çekenler daha kolay ödemeler yaparak istediği arabaya sahip olmak istiyor. En çok tercih edilenlerden Fiat markası yeni ayda modellerine zam yaptı. 2021 Haziran ayı Fiat araç fiyatları arttı ve Yeni Egea, 500, Panda, Fiorino, Doblo için güncel rakamlar merak konusu oldu. İşte Fiat Yeni Egea, 500, Panda, Fiorino, Doblo Haziran ayı güncel fiyatları…

14.06.2021 09:52 - Son Güncelleme: 14.06.2021 09:52
Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 Haziran ayı Fiat araç fiyatları zamlandı! Yeni Egea, 500, Panda, Fiorino, Doblo…

Sıfır araç alacaklar dikkat, Fiat modellerinde zamlı fiyatlar dikkat çekiyor. Milyonlarca kişi otomobil almanın hayalini kurarken otomobil markalarının güncel fiyatlarını da merak ederek gündemde sıkça araştırıyor. Özellikle pandemiden dolayı ekonomik sıkıntı çekenler daha kolay ödemeler yaparak istediği arabaya sahip olmak istiyor. En çok tercih edilenlerden Fiat markası yeni ayda modellerine zam yaptı. 2021 Haziran ayı Fiat araç fiyatları arttı ve Yeni Egea, 500, Panda, Fiorino, Doblo için güncel rakamlar merak konusu oldu. İşte Fiat Yeni Egea, 500, Panda, Fiorino, Doblo Haziran ayı güncel fiyatları…

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Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 Haziran ayı Fiat araç fiyatları zamlandı! Yeni Egea, 500, Panda, Fiorino, Doblo…

Ekonomi gündeminde en çok araştırılan konular arasında araç fiyatları yer alıyor ve özellikle sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler bütçelerine uygun model belirlemek istiyor. Fiyat ve performans karşılaştırması yaparak kendisine en uygun modeli seçerken aynı zamanda otomobil markalarının güncel fiyatlarını da merak ediyor. 2021 Haziran ayı Fiat araç fiyatları zamlandı, Yeni Egea, 500, Panda, Fiorino, Doblo gibi en çok tercih edilenlerin de fiyatı değişmiş oldu. İşte araç alacaklar için güncel rakamlar haberimizde yer alıyor.

Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 Haziran ayı Fiat araç fiyatları zamlandı! Yeni Egea, 500, Panda, Fiorino, Doblo…

Fiat 2021 Model Sıfır Araç Modelleri Haziran Ayı Güncel Zamlı Fiyat Listesi!

Easy 1.4 Fire 95 HP 157.900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP 199.000 TL

Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 Haziran ayı Fiat araç fiyatları zamlandı! Yeni Egea, 500, Panda, Fiorino, Doblo…

Easy 1.6 M.Jet 130 HP 231.900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP 173.900 TL

Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 Haziran ayı Fiat araç fiyatları zamlandı! Yeni Egea, 500, Panda, Fiorino, Doblo…

Urban 1.0 Firefly 100 HP 200.900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP 210.900 TL