BİM 15 Haziran 2021 aktüel kataloğu: BİM'de bu hafta hem erkeklere hem kadınlara özel ürünler!

BİM 15 Haziran aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listesi belli oldu. BİM'de bu hafta Naturalove Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı, Marmara Barber Parfümlü Cam Kolonya, Gilette Tıraş Bıçağı Blue 2+Tıraş Köpüğü, Man's Çift Bıçaklı Kullan At Tıraş Bıçağı, Elidor Şampuan Doğanın Enerjisi + Saç Kremi, Sleepy Natural Slim Hijyenik Ped Normal, Naturalove Çift Taraflı Ahşap Tarak, Queen Kullan-At Mendil, Golden Rose Summer Beauty Lipgloss ve Detan Sivrisineklere Karşı Elektrolikit ürünleri yarın raflardaki yerini alacak.

14.06.2021 09:42 - Son Güncelleme: 14.06.2021 09:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





