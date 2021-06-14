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BİM 15 Haziran 2021 aktüel kataloğu: BİM'de bu hafta hem erkeklere hem kadınlara özel ürünler!

BİM 15 Haziran aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listesi belli oldu. BİM'de bu hafta Naturalove Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı, Marmara Barber Parfümlü Cam Kolonya, Gilette Tıraş Bıçağı Blue 2+Tıraş Köpüğü, Man's Çift Bıçaklı Kullan At Tıraş Bıçağı, Elidor Şampuan Doğanın Enerjisi + Saç Kremi, Sleepy Natural Slim Hijyenik Ped Normal, Naturalove Çift Taraflı Ahşap Tarak, Queen Kullan-At Mendil, Golden Rose Summer Beauty Lipgloss ve Detan Sivrisineklere Karşı Elektrolikit ürünleri yarın raflardaki yerini alacak.

14.06.2021 09:42 - Son Güncelleme: 14.06.2021 09:46
BİM 15 Haziran 2021 aktüel kataloğu: BİM'de bu hafta hem erkeklere hem kadınlara özel ürünler!

BİM 15 Haziran 2021 aktüel kataloğu listesiyle yarın şubelere gelecek olan ürünlerin listesi duyuruldu. Parfüm ve bakım ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Eyüp Sabri Tuncer Sıvı Sabun, Golden Rose Summer Beauty Maskara, Johnsons Baby Kral Şakir Şampuan + Kulak Çubuğu, Marmara Barber Parfümlü Cam Kolonya, Gilette Tıraş Bıçağı Blue 2+Tıraş Köpüğü ve Sleepy Natural Slim Hijyenik Ped Normal ürünleri dikkat çekecek. İşte BİM 15 Haziran 2021 aktüel kataloğu ürünleri

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BİM 15 Haziran 2021 aktüel kataloğu: BİM'de bu hafta hem erkeklere hem kadınlara özel ürünler!

Jenny & Willy
Bebek Bezi Aylık Paket

BİM 15 Haziran 2021 aktüel kataloğu: BİM'de bu hafta hem erkeklere hem kadınlara özel ürünler!

Sleepy
Natural Slim Hijyenik Ped Gece
• 20'li

BİM 15 Haziran 2021 aktüel kataloğu: BİM'de bu hafta hem erkeklere hem kadınlara özel ürünler!

Elidor
Şampuan Doğanın Enerjisi + Saç Kremi
• 650 ml+200 ml

BİM 15 Haziran 2021 aktüel kataloğu: BİM'de bu hafta hem erkeklere hem kadınlara özel ürünler!

Miss
Sıvı Arap Sabunu
• 2.75 ml