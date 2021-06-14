Milyonlarca emeklinin yüzü gülecek! Uygun faiz oranları ve kolay taksit ödeme! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank…

Konut sahibi olmak isteyen milyonlarca emeklinin yüzü gülecek. Emekli vatandaşlar daha uygun faiz oranları ve kolay taksit ödeme fırsatı ile ev sahibi olmak istiyor, bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi detayları bu noktada en çok merak edilenler arasında yer aldı, peki emeklilere özel kampayalar sunuyor mu? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisine başvuru yapmak isteyen emekli vatandaşlar için detayları haberimizde derledik.