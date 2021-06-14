Vav TV İzle

Milyonlarca emeklinin yüzü gülecek! Uygun faiz oranları ve kolay taksit ödeme! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank…

Konut sahibi olmak isteyen milyonlarca emeklinin yüzü gülecek. Emekli vatandaşlar daha uygun faiz oranları ve kolay taksit ödeme fırsatı ile ev sahibi olmak istiyor, bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi detayları bu noktada en çok merak edilenler arasında yer aldı, peki emeklilere özel kampayalar sunuyor mu? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisine başvuru yapmak isteyen emekli vatandaşlar için detayları haberimizde derledik.

14.06.2021 10:51 - Son Güncelleme: 14.06.2021 10:51
Milyonlarca emeklinin yüzü gülecek! Uygun faiz oranları ve kolay taksit ödeme! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank…

Konut sahibi olmak isteyen milyonlarca emeklinin yüzü gülecek. Emekli vatandaşlar daha uygun faiz oranları ve kolay taksit ödeme fırsatı ile ev sahibi olmak istiyor, bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi detayları bu noktada en çok merak edilenler arasında yer aldı, peki emeklilere özel kampayalar sunuyor mu? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisine başvuru yapmak isteyen emekli vatandaşlar için detayları haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlarca emeklinin yüzü gülecek! Uygun faiz oranları ve kolay taksit ödeme! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank…

Milyonlarca vatandaşın hayali ev sahibi olabilmektir ve bunun için bütçeyi zorlamayacak banka faiz oranları ve kampanyaları öne çıkıyor. Özellikle emekli vatandaşlara özel banka kampanyalarının olup olmadığı, ne kadar faiz sunulduğu, ödeme seçenekleri, şartlar gibi bilgilerin araştırması gündemde sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca vatandaş Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranlarını haberimizden inceleyebilir ve kendisine en uygun olanı seçebilir. İşte detaylar…

Milyonlarca emeklinin yüzü gülecek! Uygun faiz oranları ve kolay taksit ödeme! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank…

VAKIFBANK

SarıPanjur Konut Kredisi
Kredinin Özellikleri
Uygun faiz oranları ve 120 aya varan vadelerle,
Eşit taksitli, eşit anaparalı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif planlar sunulmaktadır.
Kampanya, yeni konut alımları için geçerlidir.
Kredili hayat sigortası zorunludur.

Milyonlarca emeklinin yüzü gülecek! Uygun faiz oranları ve kolay taksit ödeme! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank…

Başvuru için:

Aralarında birer boşluk bırakarak KONUT, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS gönderebilirsiniz.

Milyonlarca emeklinin yüzü gülecek! Uygun faiz oranları ve kolay taksit ödeme! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank…