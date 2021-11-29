Hedefi 5 milyon lira kazanmak! KOSGEB’den 145 bin lira hibe alarak meyve kurutma tesisi kurdu Trabzon hurması kurutup ihraç ediyor

O güne kadarki tarımsal faaliyeti, ailesi bahçede çalışırken yaptığı küçük yardımlardan ibaret olan Saçıkaralı, ailesinin ürettiği ve taze tüketimde gerçek değerini bulamayan Trabzon hurmasına katma değer kazandırmak için meyve kurutma tesisi kurmaya karar verdi.