Hedefi 5 milyon lira kazanmak! KOSGEB'den 145 bin lira hibe alarak meyve kurutma tesisi kurdu Trabzon hurması kurutup ihraç ediyor
Adana'da işsiz kaldıktan sonra Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı 145 bin lira hibeyle meyve kurutma tesisi kuran kadın girişimci, ailesinin bahçesinde yetiştirdiği Trabzon hurmasını işleyerek Türkiye'nin dört bir yanına satıyor. Halime Büyükgüzel Saçıkaralı, bu yıl halen devam eden sezonda 50 ton kurutulmuş hurma üretimi hedefliyor. Yaş hurmanın kilogramının dalında en fazla 5 liradan satılabildiğini anlatan Büyükgüzel, "4 kilogram yaş hurmadan 1 kilo kuru hurma çıkıyor. 4 kilo yaş hurma satılsa 20 lira eder ama biz kuru hurmanın kilosunu 100 liraya veriyoruz." diye konuştu.
29.11.2021 12:35
- Son Güncelleme: 29.11.2021 12:35
Halime Büyükgüzel Saçıkaralı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki lisans eğitiminin ardından Selçuk Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptıktan sonra bir süre özel sektörde çalıştı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Biriminde 2014'te sözleşmeli memur olarak göreve başlayan Saçıkaralı, 2019'da sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine işsiz kaldı.
O güne kadarki tarımsal faaliyeti, ailesi bahçede çalışırken yaptığı küçük yardımlardan ibaret olan Saçıkaralı, ailesinin ürettiği ve taze tüketimde gerçek değerini bulamayan Trabzon hurmasına katma değer kazandırmak için meyve kurutma tesisi kurmaya karar verdi.