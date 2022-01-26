Emekli sandığı, SGK, Bağ-kur ile 2000 öncesi ve 2000 sonrası SSK emekli maaşı hesaplama robotu! 4A, 4B ve 4C emekli olduğumda ne kadar maaş alırım?

Aralık ayı TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından heyecanla beklenen emekli maaş zam oranı da belli oldu. 2022 yılı için geçerli en düşük emekli maaşları 2.500 TL olarak duyuruldu. Bu kez milyonlarca kişi 'Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım?' sorularına yanıt aramaya başladı. Hesaplama yapmak için 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama tablosuna yoğun olarak bakılıyor. İşte Emekli Sandığı, 2000 öncesi ve 2000 sonrası SSK emeklileri, Bağkur tarım ve esnaf emeklilerinin yeni maaşları ve 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplamaları...