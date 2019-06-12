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Aracı hasar gören tazminatını alır! Hangi hasarlar kasko kapsamına girer?

Yoğun yağışlar nedeniyle araçları zarar görenler, doğru hareket etmezse ciddi faturalarla karşılaşabiliyor. Sigortadan para almak, hasarı büyütmemek için dikkat edin. Peki hangi hasarlar kasko kapsamına girer? Kaza sonrası araçta oluşan değer kaybı nasıl belirlenir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları sizler için cevapladı. İşte detaylar...

12.06.2019 07:55 - Son Güncelleme: 12.06.2019 07:55
Aracı hasar gören tazminatını alır! Hangi hasarlar kasko kapsamına girer?

Türkiye'de etkisini sürdüren yağışlı havanın bazı bölgelerde sele dönüşmesi nedeniyle araçları zarar gören vatandaşlar zamanında kasko şirketine gerekli belgeler ile başvurmadıklarında tamir masraflarını cebinden karşılamak zorunda kalıyor.

Aracı hasar gören tazminatını alır! Hangi hasarlar kasko kapsamına girer?

Araç sahiplerinin herhangi bir ödeme yapmadan tüm masrafları kasko şirketlerine karşılatmaları için ise önlerinde 3 aylık bir süre bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta boyunca Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesindeki sağanak yağışların yer yer sele dönüşebileceği uyarısı araç sahiplerini de tedirgin etti.

Aracı hasar gören tazminatını alır! Hangi hasarlar kasko kapsamına girer?

Şiddetli yağışlar sadece sele kapılan araçları değil, düz yolda oluşan su birikintilerinin araç içlerine dolması nedeniyle de birçok aracın elektronik aksamlarına zarar veriyor. Eğer sürücüler zamanında önlem almazsa suyun yavaş yavaş zarar verdiği elektronik aksamlar bir yıl gibi kısa bir sürede sürücüye ciddi faturalar çıkarabiliyor.

Aracı hasar gören tazminatını alır! Hangi hasarlar kasko kapsamına girer?

BELGELEYİN
Araç sahiplerinin olası bir su baskını ile karşılaştıklarında yapması gerekenlerin başında, aracın suda zarar gördüğünü belgelemek için bulunduğu yerde fotoğrafını çekmek geliyor.

Aracı hasar gören tazminatını alır! Hangi hasarlar kasko kapsamına girer?

Ardından kasko şirketi aranarak aracın oradan çekilmesinin talep edilmesi ya da suyun elektronik aksama daha fazla zarar vermesinin önlenmesi için sürücü tarafından aracın en yakın oto yıkama şirketinde kurutmaya alınması gerekiyor.

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