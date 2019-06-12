Aracı hasar gören tazminatını alır! Hangi hasarlar kasko kapsamına girer?

Araç sahiplerinin herhangi bir ödeme yapmadan tüm masrafları kasko şirketlerine karşılatmaları için ise önlerinde 3 aylık bir süre bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta boyunca Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesindeki sağanak yağışların yer yer sele dönüşebileceği uyarısı araç sahiplerini de tedirgin etti.