Aracı hasar gören tazminatını alır! Hangi hasarlar kasko kapsamına girer?
Yoğun yağışlar nedeniyle araçları zarar görenler, doğru hareket etmezse ciddi faturalarla karşılaşabiliyor. Sigortadan para almak, hasarı büyütmemek için dikkat edin. Peki hangi hasarlar kasko kapsamına girer? Kaza sonrası araçta oluşan değer kaybı nasıl belirlenir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları sizler için cevapladı. İşte detaylar...
12.06.2019 07:55
- Son Güncelleme: 12.06.2019 07:55
Araç sahiplerinin herhangi bir ödeme yapmadan tüm masrafları kasko şirketlerine karşılatmaları için ise önlerinde 3 aylık bir süre bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta boyunca Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesindeki sağanak yağışların yer yer sele dönüşebileceği uyarısı araç sahiplerini de tedirgin etti.
Şiddetli yağışlar sadece sele kapılan araçları değil, düz yolda oluşan su birikintilerinin araç içlerine dolması nedeniyle de birçok aracın elektronik aksamlarına zarar veriyor. Eğer sürücüler zamanında önlem almazsa suyun yavaş yavaş zarar verdiği elektronik aksamlar bir yıl gibi kısa bir sürede sürücüye ciddi faturalar çıkarabiliyor.
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