Binlerce kamu çalışanını ilgilendiriyor! Zam için flaş tarih!
Bayram öncesi emeklilerin zamları belli olurken bayram bitiminde ise kamu çalışanları için zam maratonu başlayacak. Bu yıl ilk kez 600 binden fazla kamu işçisi için masaya oturulurken, Türk-İş ve Hak-İş ortak hareket etme kararı aldı. 17 Mayıs haftası bakanlığa verilecek taslakla pazarlıklar başlayacak. 2019 yılında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamış ve hakem kurulu 2020 yılı için 4 artı 4, 2021 yılı içinse yüzde 3 artı 3 zam yapılması kararı almıştı. İşte detaylar…
09.05.2021 08:55
- Son Güncelleme: 09.05.2021 08:55
Kamu işçileri için yürütülecek toplu sözleşmeler, uzun yıllar sonra bu kez yarım milyondan fazla çalışanı ilgilendiriyor. Son yapılan toplu sözleşmede 180 bin civarında kamu işçisi için masaya oturulurken, bu yıl taşerondan kadroya geçen çalışanların da dahil olmasıyla Türk-İş bünyesinde 330 binden fazla, Hak-İş bünyesinde ise 300 bin civarında çalışan kapsama girecek.